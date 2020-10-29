İYİ Partili Ümit Özdağ, Disiplin Kurulu'na sevk edildi
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partiye ve İstanbul İl Başkanına yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
|29 Ekim 2020 17:39
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisince Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, yaptığı yazılı açıklamada, Özdağ'ın parti ve İstanbul İl Başkanı ile ilgili açıklama ve ithamlarının kamuoyunca bilindiğini belirtti.
Gelişmeler üzerine, il başkanları ve 108 ilçe başkanının disiplin sürecinin başlatılması yönünde talepte bulunduğunu hatırlatan Poyraz, şunları kaydetti:
"Genel Sekreterliğimize yapılan başvurular, bugün Sayın Genel Başkanımıza iletilmiş, Genel Başkanımız da başvuru ve talepleri değerlendirerek Sayın Ümit Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermiştir."
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