Bin kişi sosyal mesafeli zeybek oynadı
İzmit'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kültür Tepesi'nde toplanan 1000 kişi sosyal mesafe kuralına uygun olarak zeybek oynadı.
|29 Ekim 2020 17:51
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