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Bin kişi sosyal mesafeli zeybek oynadı

İzmit'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kültür Tepesi'nde toplanan 1000 kişi sosyal mesafe kuralına uygun olarak zeybek oynadı.
 29 Ekim 2020 17:51
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Bin kişi sosyal mesafeli zeybek oynadı

İzmit Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte Kültür Tepesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplanan 1000 kişi, zeybek oynadı.

Sosyal mesafeye uygun olarak oynanan zeybeğe İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de eşlik etti.
DHA
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