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Diyarbakır'da hemşire koronavirüsten hayatını kaybetti

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi fizik tedavi bölümünde görevli hemşire Leyla Çiçek, korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti
 29 Ekim 2020 17:59
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Diyarbakır'da hemşire koronavirüsten hayatını kaybetti

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi fizik tedavi bölümünde görevli hemşire Leyla Çiçek, korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da 14 gün boyunca korona virüs tedavisi gören Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi fizik tedavi bölümünde çalışan hemşire Leyla Çiçek (50) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çiçek'in ölüm haberini duyan arkadaşları çalıştıkları hastanede 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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