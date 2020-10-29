1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ODTÜ'lü Aslı müdürlüğü bıraktı, 'kuşkonmaz' üretimiyle ihracatçı oldu

İstanbul'daki bir şirkette pazarlama müdürüyken kariyerini bırakıp kadınlarla kuşkonmaz üretimine başlayan Aslı Aksoy, 2,5 dönümle başladığı üretim kapasitesini 5 yılda 100 kat artırarak 250 dönüm araziye çıkardı
 29 Ekim 2020 18:19
+Aa- Yazdır
ODTÜ'lü Aslı müdürlüğü bıraktı, 'kuşkonmaz' üretimiyle ihracatçı oldu

İş gezisi sırasında yurt dışında lezzetinden etkilendiği kuşkonmaz bitkisinin üretimine başlayan kadın girişimci Aslı Aksoy, birlikte çalıştığı kadınların desteğiyle üretim kapasitesini 5 yılda 100 kat artırdı.

İstanbul'da bir gıda firmasında pazarlama müdürü olarak çalışırken New York'ta iş gezisinde tattığı kuşkonmazla hayatı değişen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümünden mezun ve Koç Üniversitesinde yüksek lisanını tamamlayan 40 yaşındaki Aksoy, kariyerini bırakıp memleketi Muğla'ya yerleşti.

İlk etapta 2,5 dönümlük bir arazide üretime başlayan ve sonuçlardan memnun kalan Aksoy, mahalleli kadınların da desteğiyle üretim kapasitesini önce 20 dönüme, ardından da 40 dönüme çıkardı.

Yılda yaklaşık 20 tonluk üretim kapasitesine ulaşan Aslı Aksoy, ortağı Buğra Türker ile Antalya'nın Aksu ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Boztepe Tarım İşletmesinden 210 dönümlük yer daha kiraladı.

İlk başta 2,5 dönüm arazide başladığı üretim kapasitesini 5 yılda 100 kat artırarak 250 dönüme çıkaran Aksoy, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihracat yapmayı hedefliyor.

Aksoy, AA muhabirine, İstanbul'daki kariyeri süresince, aklında hep memleketine dönmek ve köylü kadınlarla katma değeri yüksek bir ürün yetiştirmek olduğunu söyledi.

Bu hayalini de kuşkonmazla gerçekleştirdiğini anlatan Aksoy, "İstanbul'da tekstil ve gıda sektörlerinde 13 yıl üst yönetici olarak çalıştım. Aklımın bir köşesinde, kurumsal hayatın karmaşasından çıkıp, memleketime dönüp kadın emeğini de işin içerisine aktif şekilde katacak bir üretim modelinin hayalini kuruyordum." dedi.

- Başarı kadınların desteği ile geldi

İlk etapta 2015 yılında küçük bir arazide başladığı üretim kapasitesini zamanla artırdığını aktaran Aksoy, arkasına aldığı kadınların desteğiyle kısa sürede başarının geldiğini dile getirdi.

Aksoy, kuşkonmazın her aşamasında kadınların emeği olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Toprağa müthiş bir saygım olsa da gerçekten onların bilgisi, onların emeğiyle iş şekillenmeye başladı. Bütün üretim alanımızı organik üretim esaslarına göre revize ettik, sertifikamızı da aldık. Bu yıl üretim alanını daha da büyütmeye karar verdim ve arazi arayışına girdim. TİGEM'den arazi buldum. Sonuçta 250 dönümlük bir üretim kapasitesine ulaşacağız. Türk sofralarında çok bilinmeyen kuşkonmaz, özellikle Avrupa'da büyük ilgi görüyor. İhracatta önemli fırsatlar sunuyor. Singapur, Almanya ve Hollanda'ya ilk deneme sevkiyatlarımızı gerçekleştirdik. Talepler var. Bunun için de önce üretim alanlarının büyümesi ve ürünün artması gerekiyor. İyi tarım üretim esaslarına göre üretilmiş ürünleri, Avrupa'nın kalbine göndermeyi hedefliyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hastaneye yatırılan her 100 korona hastasından biri felç oluyor
29 Ekim 2020 18:27		 Meteoroloji'den bir uyarı daha: Balkanlar'dan soğuk hava geliyor
29 Ekim 2020 18:08
Bin kişi sosyal mesafeli zeybek oynadı
29 Ekim 2020 17:51		 Koronavirüse yakalanan Başkan hastaneye kaldırıldı
29 Ekim 2020 17:19
Prof. Dr. Ateş Kara uyardı: Bazı açıklamalar kafa karıştırıyor
29 Ekim 2020 15:48		 52 gün sonra Muhittin Böcek'ten iyi haber geldi
29 Ekim 2020 15:44
3 kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti
29 Ekim 2020 13:58		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti
29 Ekim 2020 13:55
110 yaşındaki kadın 10 günde koronavirüsü yendi
29 Ekim 2020 13:45		 Kariye Camii'nin ibadete açılması ertelendi
29 Ekim 2020 13:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:31 - Otoyol ve köprülere 'dinamik tarife' geliyor18:27 - Hastaneye yatırılan her 100 korona hastasından biri felç oluyor18:19 - ODTÜ'lü Aslı müdürlüğü bıraktı, 'kuşkonmaz' üretimiyle ihracatçı oldu18:08 - Meteoroloji'den bir uyarı daha: Balkanlar'dan soğuk hava geliyor18:05 - Muvazzafların da olduğu 7 kişi FETÖ'den gözaltına alındı17:59 - Diyarbakır'da hemşire koronavirüsten hayatını kaybetti
17:53 - Dört ilden yeni karantina haberleri geldi17:51 - Bin kişi sosyal mesafeli zeybek oynadı17:50 - Erdoğan: En büyük gücümüz bu tarihi mirasımız17:39 - İYİ Partili Ümit Özdağ, Disiplin Kurulu'na sevk edildi17:36 - 'Kaymakamın karıştığı kazaya soruşturma başlatılmadı' iddialarına açıklama17:28 - Validen 'Misafir kabul etmeden çekirdek ailenizle vakit geçirin' uyarısı
17:27 - 380 iş müfettişine 'odaları boşaltın' talimatı17:19 - Koronavirüse yakalanan Başkan hastaneye kaldırıldı17:07 - Kız isteme yolunda feci kaza: 13 yaralı16:58 - Engelli aracının lastiği patladı, yardımına jandarma koştu16:51 - Putin: Dağlık Karabağ görüşmelerine Türkiye'de katılmalı
16:41 - Denizi yok ama Japonya ve Rusya'ya 'Somon' ihracatı yapılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Amaçtan uzaklaşıldığı için, MEB tarafından, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yapılan değişiklikleri onaylıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bursa Valisi'nden 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
Koronavirüse karşı dikkat çeken karar: Vaka evlerinin kapılara uyarı yazısı asılmaya başlandı
İkinci elde fiyat oyunu: Tarih paylaşıp çağrıda bulunuyorlar
Merkez Bankasından sürpriz altın satışı
Kaymakam ve belediye başkanı 29 Ekim'i zeybek oynayarak kutladı
'Araç muayene ücretleri düşürülsün' talebi
'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasına rekor başvuru
İmamoğlu'nun koronadan 2 gün önce apandisiti alınmış
Dinamik fiyatlandırma seneye devrede
Türk Tarih Kurumu 248 personel alacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masterchef 2
küheylan 1
kaknüs 1
31.10.2020 galatasaray vs ankaragücü maçı 8
köynek 1
öğretmenevinde kalmak 1
Sağlık personelinin istifa,emeklilik ve izin taleplerine sınırla 2
şiveydiz 1
idal 3
ekrem imamoğlu'nun eyüp sultan camii'nde yasin okuması 1
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Kıçman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
TÜBİTAK, 1 uzman yardımcısı alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 3 personel alacak- Güncellendi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam