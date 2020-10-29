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Bisiklet sürücüsünden geriye çizmeleri kaldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Kazada hayatını kaybeden bisiklet sürücüsünden geriye kalan çizmeleri ise yürek burktu
 29 Ekim 2020 18:55
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Bisiklet sürücüsünden geriye çizmeleri kaldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Kazada hayatını kaybeden bisiklet sürücüsünden geriye kalan çizmeleri ise yürek burktu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Saltukova beldesi Karakoç köyünde meydana geldi. Ankara-Bartın Karayolunda yaşanan kazada H.A. idaresindeki otomobil, bisikletiyle karşıya geçmek isteyen Metin Güner'e (47) çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole yuvarlanarak takla attı. Bisiklet sürücüsü Metin Güner ise yol kenarına fırlayarak ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan ve kalbi duran bisiklet sürücüsü Metin Güner'e kalp mesajı yaparak hayata döndürdü. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada takla atarak tarlaya yuvarlanarak yaralanan otomobil sürücüsü Hikmet Akbıyık'ın tedavisi ise devam ediyor.

Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Güner'den geriye ise olay yerinde ayağından çıkan çizmeleri kaldı.

Jandarma kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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