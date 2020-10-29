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Belçika'da, yoğun bakım servislerinin dolmak üzere

Günlük ortalama 600'den fazla kişi hastaneye kabul ediliyor. Hastanelerde şu anda yaklaşık 6 bin kişi tedavi altında. Belçikalı uzmanlar yoğun bakım servislerinin dolmak üzere olduğunu belirterek, doktorların, iyileşme umudu daha fazla olan hastalara öncelik vereceğini söylüyor.
 29 Ekim 2020 20:08
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Belçika'da, yoğun bakım servislerinin dolmak üzere

BBC'de yer alan habere göre; Avrupa'nın kişi başına düşen en kötü ikinci vaka oranına sahip olan Belçika'da, 6 Nisan'dan bu yana en yüksek hastaneye başvuruları görüldü.

Belçika'da sadece hastalık belirtisi gösterenlere test yapılmasına rağmen, koronavirüs vakalarındaki artış sürüyor.

Günlük ortalama 600'den fazla kişi hastaneye kabul ediliyor. Hastanelerde şu anda yaklaşık 6 bin kişi tedavi altında. Belçikalı uzmanlar yoğun bakım servislerinin dolmak üzere olduğunu belirterek, doktorların, iyileşme umudu daha fazla olan hastalara öncelik vereceğini söylüyor.

Yoğun bakım ünitesi yöneticilerine göre Belçika, afet ve savaş tıbbı ilkelerini uygulaması gereken bir duruma hazırlanıyor.

Hasta yoğunluğu nedeniyle son 3 haftada 476 hasta, başka hastanelere hatta yurtdışına gönderildi. Eupen'deki 4 yoğun bakım hastası da, Almanya'nın Aachen kentine nakledildi.
Memurlar.Net
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