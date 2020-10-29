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Belediye Başkanı ve şoförüne 10'ar yıla kadar hapis isteniyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafikte tatilciyle tartışan Belediye Başkanı Alim Karaca ve şoförü hakkında "mala zarar verme, hakaret, ve tehdit" suçlarından 2 yıl 7'şer aydan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
 29 Ekim 2020 20:09
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Belediye Başkanı ve şoförüne 10'ar yıla kadar hapis isteniyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafikte tatilciyle tartışan Belediye Başkanı Alim Karaca ve şoförü hakkında "mala zarar verme, hakaret, ve tehdit" suçlarından 2 yıl 7'şer aydan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, ilçede tatil için bulunan Murat Çağlar Özbakır'ın yolcu E.Y'nin de olduğu aracıyla Vestel kavşağı ışıklarına geldiği, arkalarındaki araçta bulunan sanık Karaca ve şoförü Barış Mete'nin, müştekiden korna ve selektör yaparak yol istediği öne sürüldü.

İki taraf arasında tartışma yaşandığı ve Karaca ile Mete'nin müştekiye yönelik "tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlarını işledikleri ileri sürülen iddianamede, dosya kapsamında olay yeriyle ilgili kamera kayıtlarının incelendiği kaydedildi.

İddianamede, Karaca ve şoförü Mete'nin "mala zarar verme", "hakaret", "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 2 yıl 7'şer aydan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Özbakır hakkında da Karaca ve Mete'ye yönelik "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

- Olay

Kız arkadaşıyla ilçeye otomobille tatile gelen Çağlar Özbakır (30), 30 Ağustos'ta trafikte Fethiye Belediye Başkanı ve şoförüyle tartışmıştı. Özbakır, tartışma üzerine arkasından gelen Fethiye Belediye Başkanı ile şoförü hakkında kendilerine hakaret ettikleri ve otomobiline zarar verdiklerini ileri sürerek şikayetçi olmuştu.
Anadolu Ajansı
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