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Bir dizi daha 4. bölümde final yapıyor

Show TV'nin yeni sezonda güvendiği yapımlardan biri olan Şeref Sözü dizisi, güçlü kadrosuna rağmen reytinglerde istenilen başarı elde edilememesi nedeniyle 4 Kasım 2020 günü yayınlanacak 4. bölümüyle final yapacak.
 29 Ekim 2020 20:22
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Bir dizi daha 4. bölümde final yapıyor

Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Öykü Çelik, Sude Güler, Umut Kurt, Sahra Gümüş gibi isimlerin yer aldığı Şeref Sözü dizisi, dün akşam 3. bölümüyle ekranlara geldi.

FİNAL KARARI ALINDI

Cihan Adabeyli karakterinin hikayesinin anlatıldığı dizi, reytinglerde üst sıraları zorlayamayınca Show TV tarafından yayından kaldırılmasına karar verildi. Şeref Sözü, yayınlanacak 4. bölümle beraber final yapacak.
Memurlar.Net
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