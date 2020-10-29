Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoru paylaşımı
Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoru paylaşımı: AKINCI ve Bayraktar TB3'e güç verecek
|29 Ekim 2020 20:36
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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'dan, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) geliştirdiği milli tasarım, yerli üretim uçak motoru ile ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımında yerli motorun çalışır haldeki test görüntülerine de yer veren Bayraktar, 'TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) geliştirdiği milli tasarım, yerli üretim uçak motoru. Dünyada bu sınıfta açık ara en yüksek performans değerlerine sahip uçak motoru. Nasıl derseniz; Test ettik, kıyasladık... AKINCI ve Bayraktar TB3'e güç verecek! Atı alan...' ifadelerini kullandı.
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