Aşı gönüllüsü profesöre, Çin aşısının ikinci dozu yapıldı
|29 Ekim 2020 21:20
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Prof. Dr. Mustafa Gerek, Çin'de geliştirilen aşının Türkiye'deki Faz3 çalışmaları kapsamında yapılan gönüllü uygulamasına katıldı. Ankara Şehir Hastanesinde 14 gün önce ilk aşısını olan Prof. Dr. Gerek'e, aşının ikinci dozu uygulandı. Aşı uygulamasının ardından DHA'ya konuşan Prof. Dr. Gerek, "Birinci aşıdan bugüne kadar geçen sürede aşıdan kaynaklı herhangi bir yan etki hissetmedim. Bugün aşının ikinci dozunu olduk. Bundan sonraki süreçte ilgili arkadaşlarımız, herhangi bir yakınma olup olmadığını yakından takip edecekler. Bizim de bir takip formumuz var ve o takip çizelgesine gelişmeleri işleyeceğiz. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz" dedi,
'DESTEK OLMAK İÇİN GÖNÜLLÜ OLDUK'
Prof. Dr. Gerek, aşı olurken hiçbir şey hissetmediğini anlatarak, "İğnenin vücuduma girdiğini bile hissetmedim. Aşı çalışmasında yer alan meslektaşlarımıza destek olmak amacıyla ve onlarla bu riski paylaştığımızı göstermek için aşı gönüllüsü olduk. Daha sonra örnekler alınacak ve 6 ay ile 1 yıl arasında değişen bir takip süreci olacak. Bugüne kadar bize yapılan aşıyla ilgili Faz3 çalışmasında ciddi bir yan etki olmamış" diye konuştu.
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