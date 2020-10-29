1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Aşı gönüllüsü profesöre, Çin aşısının ikinci dozu yapıldı

Çin'de geliştirilen Covid-19 aşısının gönüllü uygulamalarına katılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek'e aşının ikinci dozu yapıldı.
 29 Ekim 2020 21:20
+Aa- Yazdır
Aşı gönüllüsü profesöre, Çin aşısının ikinci dozu yapıldı

Prof. Dr. Mustafa Gerek, Çin'de geliştirilen aşının Türkiye'deki Faz3 çalışmaları kapsamında yapılan gönüllü uygulamasına katıldı. Ankara Şehir Hastanesinde 14 gün önce ilk aşısını olan Prof. Dr. Gerek'e, aşının ikinci dozu uygulandı. Aşı uygulamasının ardından DHA'ya konuşan Prof. Dr. Gerek, "Birinci aşıdan bugüne kadar geçen sürede aşıdan kaynaklı herhangi bir yan etki hissetmedim. Bugün aşının ikinci dozunu olduk. Bundan sonraki süreçte ilgili arkadaşlarımız, herhangi bir yakınma olup olmadığını yakından takip edecekler. Bizim de bir takip formumuz var ve o takip çizelgesine gelişmeleri işleyeceğiz. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz" dedi,

'DESTEK OLMAK İÇİN GÖNÜLLÜ OLDUK'

Prof. Dr. Gerek, aşı olurken hiçbir şey hissetmediğini anlatarak, "İğnenin vücuduma girdiğini bile hissetmedim. Aşı çalışmasında yer alan meslektaşlarımıza destek olmak amacıyla ve onlarla bu riski paylaştığımızı göstermek için aşı gönüllüsü olduk. Daha sonra örnekler alınacak ve 6 ay ile 1 yıl arasında değişen bir takip süreci olacak. Bugüne kadar bize yapılan aşıyla ilgili Faz3 çalışmasında ciddi bir yan etki olmamış" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüsü yenen Filiz hemşire: Her an herkese bulaşabilir
29 Ekim 2020 20:47		 Veriler açıklandı... Hasta sayısı yükselmeye devam ediyor
29 Ekim 2020 19:00
Veriler açıklandı... Yeni hasta sayısı bugün de arttı
28 Ekim 2020 20:12		 Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 15'i hava kirliliğiyle ilişkili
28 Ekim 2020 19:30
Bu ilde vaka sayısı bir haftada yüzde 15-20 arttı
28 Ekim 2020 19:22		 CHP'li Eren Erdem de koronavirüse yakalandı
27 Ekim 2020 22:17
Gönen Belediye Başkanının Kovid-19 testi pozitif çıktı
27 Ekim 2020 20:51		 Kovid-19 sonrası antikor seviyelerinin 'hızla düştüğü' belirlendi
27 Ekim 2020 20:27
İki milletvekilinin daha testi pozitif çıktı
27 Ekim 2020 20:16		 Ağır hasta sayısı da yeni hasta sayısı gibi artıyor
27 Ekim 2020 19:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:33 - Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı yarın yapılacak21:23 - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler açıklandı21:22 - Mevsim geçişinde bu gıdaları sofranızdan eksik etmeyin21:20 - Aşı gönüllüsü profesöre, Çin aşısının ikinci dozu yapıldı21:18 - Milletvekili Cemal Enginyurt: Bana bulaşmaz demeyin21:05 - Muharrem İnce, partisi CHP'ye yüklendi
20:47 - Koronavirüsü yenen Filiz hemşire: Her an herkese bulaşabilir20:46 - 29 dakikada 97 ton ağırlık kaldırdı; 71 yaşında tarih yazdı20:36 - Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoru paylaşımı20:29 - Elinde içki kadehiyle trafiğe çıkan sürücüye ceza yağdı20:22 - Bir dizi daha 4. bölümde final yapıyor20:18 - Kalp hastalarına 'grip aşısı' uyarısı
20:09 - Belediye Başkanı ve şoförüne 10'ar yıla kadar hapis isteniyor20:08 - Belçika'da, yoğun bakım servislerinin dolmak üzere19:50 - Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı19:46 - Türkiye'de iki yeni nükleer santral için çalışmalar sürecek19:41 - Bu ilde vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı
19:36 - Batı, İslam ezberini yüzyıllardır bozmuyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Amaçtan uzaklaşıldığı için, MEB tarafından, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yapılan değişiklikleri onaylıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bursa Valisi'nden 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
Merkez Bankasından sürpriz altın satışı
Koronavirüse karşı dikkat çeken karar: Vaka evlerinin kapılara uyarı yazısı asılmaya başlandı
Veriler açıklandı... Hasta sayısı yükselmeye devam ediyor
İkinci elde fiyat oyunu: Tarih paylaşıp çağrıda bulunuyorlar
Kaymakam ve belediye başkanı 29 Ekim'i zeybek oynayarak kutladı
'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasına rekor başvuru
Alt eve su sızdıran ve yaptırmayan komşu, tazminat ödeyecek
'Araç muayene ücretleri düşürülsün' talebi
Çakır ve Polat Alemdar aynı dizide buluşuyor iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öğretmen 1
maserasyon 1
ağaca tırmanmak 4
silgi 3
kağıt kebabı 1
fistül 1
aşk 1
salgın baş edilebilir olmaktan çıkacak 1
Bay J 1
agraf 2
SON İLANLAR
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 64 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur 6 İşçi Alacak
İstanbul Estur 1 İşçi Alacak
Giresun Görbel 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 5 İşçi Alacak
Çorum Osmancık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bursa Gürsu Modern Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam