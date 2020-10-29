Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı yarın yapılacak

Sağlık Bakanlığı, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nın yarın İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 4'üncüsü düzenlenecek olan Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'na, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amrayev'in yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile Macaristan'dan Sağlık Bakanı, Bakan Yardımcısı, Büyükelçi gibi üst düzey temsilciler ve üye ülkelerin bilim kurulu üyeleri katılacak. Sağlık Bakanlığı Pandemi Bilim Kurulu, Toplum Bilim Kurulu, Aşı Bilim Kurulu ve TÜBİTAK Aşı Projesi üyelerinden oluşan 60'a yakın bilim insanı da toplantıda hazır bulunacak. Toplantının açılışını saat 10.00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yapacak.

Programda üye ülkeler arasında Covid-19 ile mücadelede bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacak. Covid-19 epidemiyolojisi ve salgın yönetimi, tanı ve tedavi yöntemleri, kritik hasta yönetimi, sağlık çalışanlarının sağlığı, salgının psikolojik etkileri, dijital sistemlerin kullanımı ve son olarak dünyada ve Türkiye'de aşı çalışmaları; programın gündem maddelerini oluşturacak.