İzmir BB. Başkanı Soyer'in eşinin paylaşımına tepki
|29 Ekim 2020 22:09
|+Aa- Yazdır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in sosyal medya hesabından Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi kapağının yer aldığı paylaşımda bulunmasına tepki gösterdi.
Dağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Neptün Soyer'in Charlie Hebdo Dergisi kapağıyla çektiği fotoğrafın bulunduğu Instagram hesabı paylaşımına dikkati çekerek, "Peygamber Efendimize hakaret eden paçavrayı şeref madalyası gibi paylaşmanız milletimizin değerlerine nasıl yabancı olduğunuzu göstermektedir. 1000 yıldır Müslüman olan bir şehrin başkanının eşi olmak sorumlu davranmayı gerektirir. Yaptığınız seviyesizce ve düşmancadır. Çok yazık!" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı hizmete açıldı
29 Ekim 2020 23:07
|Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı yarın yapılacak
29 Ekim 2020 21:33
|Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler açıklandı
29 Ekim 2020 21:23
|Muharrem İnce, partisi CHP'ye yüklendi
29 Ekim 2020 21:05
|Batı, İslam ezberini yüzyıllardır bozmuyor
29 Ekim 2020 19:36
|Veriler açıklandı... Hasta sayısı yükselmeye devam ediyor
29 Ekim 2020 19:00
|Erdoğan: En büyük gücümüz bu tarihi mirasımız
29 Ekim 2020 17:50
|İYİ Partili Ümit Özdağ, Disiplin Kurulu'na sevk edildi
29 Ekim 2020 17:39
|Erdoğan-Aliyev telefonda Dağlık Karabağ'ı ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi
29 Ekim 2020 16:13
|MHP'den Davutoğlu'na tepki: Türk milleti ihanete pirim vermeyecektir
29 Ekim 2020 13:05