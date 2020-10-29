1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul ve 8 il için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.
 29 Ekim 2020 22:25
+Aa- Yazdır
İstanbul ve 8 il için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın yurdun kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışın öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Marmara'nın doğusu, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile zamanla Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Düzce, Zonguldak, Bartın'da etkili olması öngörülüyor.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nın kuzey kesimleri ile Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aşı gönüllüsü profesöre, Çin aşısının ikinci dozu yapıldı
29 Ekim 2020 21:20		 Milletvekili Cemal Enginyurt: Bana bulaşmaz demeyin
29 Ekim 2020 21:18
Koronavirüsü yenen Filiz hemşire: Her an herkese bulaşabilir
29 Ekim 2020 20:47		 29 dakikada 97 ton ağırlık kaldırdı; 71 yaşında tarih yazdı
29 Ekim 2020 20:46
Elinde içki kadehiyle trafiğe çıkan sürücüye ceza yağdı
29 Ekim 2020 20:29		 Kalp hastalarına 'grip aşısı' uyarısı
29 Ekim 2020 20:18
Doğu Anadolu'da sıcaklık sıfırın altında 4 dereceye düştü
29 Ekim 2020 19:35		 'Bu hastalık genç hastaları da yoğun bakıma götürebiliyor'
29 Ekim 2020 19:31
'Hastalar, 'Ben ölmek istemiyorum, beni kurtarın' diyorlar'
29 Ekim 2020 19:27		 ODTÜ'lü Aslı müdürlüğü bıraktı, 'kuşkonmaz' üretimiyle ihracatçı oldu
29 Ekim 2020 18:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:07 - Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı hizmete açıldı23:01 - NASA'nın uzay aracı topladığı gök taşlarını dünyaya getiriyor22:52 - Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv ekibine mağlup oldu22:25 - İstanbul ve 8 il için kuvvetli yağış uyarısı22:09 - İzmir BB. Başkanı Soyer'in eşinin paylaşımına tepki22:07 - Sibirya'dan İstanbul'a direkt uçuşlar başladı
22:05 - Yapay zeka ile beyin tümörü 5-10 saniyede tespit ediliyor21:33 - Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı yarın yapılacak21:23 - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler açıklandı21:22 - Mevsim geçişinde bu gıdaları sofranızdan eksik etmeyin21:20 - Aşı gönüllüsü profesöre, Çin aşısının ikinci dozu yapıldı21:18 - Milletvekili Cemal Enginyurt: Bana bulaşmaz demeyin
21:05 - Muharrem İnce, partisi CHP'ye yüklendi20:47 - Koronavirüsü yenen Filiz hemşire: Her an herkese bulaşabilir20:46 - 29 dakikada 97 ton ağırlık kaldırdı; 71 yaşında tarih yazdı20:36 - Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoru paylaşımı20:29 - Elinde içki kadehiyle trafiğe çıkan sürücüye ceza yağdı
20:22 - Bir dizi daha 4. bölümde final yapıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Amaçtan uzaklaşıldığı için, MEB tarafından, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yapılan değişiklikleri onaylıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bursa Valisi'nden 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
Merkez Bankasından sürpriz altın satışı
Veriler açıklandı... Hasta sayısı yükselmeye devam ediyor
Koronavirüse karşı dikkat çeken karar: Vaka evlerinin kapılara uyarı yazısı asılmaya başlandı
İkinci elde fiyat oyunu: Tarih paylaşıp çağrıda bulunuyorlar
Kaymakam ve belediye başkanı 29 Ekim'i zeybek oynayarak kutladı
Alt eve su sızdıran ve yaptırmayan komşu, tazminat ödeyecek
380 iş müfettişine 'odaları boşaltın' talimatı
'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasına rekor başvuru
'Araç muayene ücretleri düşürülsün' talebi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fiskos 1
çocuğun salıncakta uyuması 1
Battık,bittik yaygarasına inat ekonomimize güven artıyor 2
28 Ekim 2020 tarihli Korona Virüs tedbirleri 3
Matematik 2
Denizi olmayan Kayseri'de balık ihraç etmek 1
üstteki yazar hakkındaki varsayımın 7
ÇED raporu 1
kullanma klavuzu 1
dünya pi günü 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 64 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur 6 İşçi Alacak
İstanbul Estur 1 İşçi Alacak
Giresun Görbel 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 5 İşçi Alacak
Çorum Osmancık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bursa Gürsu Modern Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam