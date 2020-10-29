1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı hizmete açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesince düzenlenen alanın açılışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile vatandaşlar katıldı
 29 Ekim 2020 23:07
+Aa- Yazdır
Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı hizmete açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın katıldığı törenle açıldı.

Yağmur altında yapılan tören, Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerinin anlatıldığı sinevizyon gösterisiyle başladı.

Tiyatro sanatçılarının orkestra eşliğinde 1936'da kullanıma açılan Çubuk Barajı'nın yapım sürecini canlandırdığı törende Ferhat Göçer sahne aldı.

Gösterilerin ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve DP Genel Başkanı Uysal, bazı milletvekilleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kurdele keserek Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nın açılışını yaptı.

Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, Çubuk Barajı'nın, Ankara'da Cumhuriyet'in kendini kanıtladığı eserlerden biri olduğunu belirterek, "Baraj belki bugün görevini yapamıyor ama akşam sanatçıları dinlerken dedim ki neden burada Çubuk Barajı konserleri yapılmasın. İstanbul'da var bu konserler, Ankara'da da Çubuk Barajı konserleri yapılabilir. Sadece Ankara'dan değil, diğer yerlerden de insanlar buraya gelir. Ankara'nın bir kültür, müzik ve sanat kenti olmaya ihtiyacı var. Mansur Yavaş'ın bunu başaracağına inanıyorum." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünü güzel bir gecede birlikte kutladıklarını dile getirerek, "İYİ Parti Genel Başkanı olmanın dışında Meral Akşener olarak Mansur Başkan'dan razıyım, inşallah Ankaralılar da razı olur." ifadesini kullandı.

DP Genel Başkanı Uysal da Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nın hayırlı olmasını diledi.

- "Atatürk'ün emanetini hizmete açıyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş da Cumhuriyet'in 97'nci yılını kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Türk milletini bu topraklardan atmaya çalışanlara başkentte karargahı kurulan Milli Mücadele ile gerekli dersin verildiğini hatırlatan Yavaş, mücadelenin sonucunda Ankara'da Cumhuriyet'in inşa edildiğini belirtti.

Halktan aldıkları güçle Ankara'yı Cumhuriyet'e yakışır hale getirmek istediklerini ifade eden Yavaş, Atatürk'ün "Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir." anlayışı doğrultusunda hareket ettiklerini vurguladı.

Belediye yönetimini ortak akıl ve şeffaflık anlayışı üzerine inşa ettiklerini söyleyen Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet'imizin kurucusu Atatürk'ün emaneti Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nı hizmete açıyoruz. Ankaralıların ortak bir kullanım alanı olarak gördüğü burayı yüreğimizde hissediyoruz. O dönemlerde büyük imkansızlıklara rağmen açılan bu alanı yeniden düzenleyerek hizmete açmak bize nasip oldu. Bugüne kadar buraya 14 milyon küsur lira harcadık. Bundan sonraki harcamaları da paylaşacağız. Bununla birlikte 42 projenin temel atma ve açılışını da yapıyoruz."

Törene katılanlara yağmurluk ve şal dağıtıldı.

- Rekreasyon alanı

Atatürk'ün Ankara ve çevresindeki kuraklıkla yangınlara karşı su sıkıntısını gidermek için inşa ettirdiği Çubuk-1 Barajı 1936'da hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesinin barajın içinde bulunduğu bölgede düzenlediği rekreasyon alanında Atatürk Evi, Bayrak Tepe-Seyir Tepesi, Kitabeli Kapı, doğa yürüyüş yolu, teras kafe, bent üstü gezinti yolu, tek yürek etkinlik alanı, bisiklet yolu, piknik alanı, spor sahası, Çınaraltı Dinlenme Alanı, sera, çocuk oyun alanı, mescit ve otopark yer alıyor.

413 bin metrekarelik alanda kurulu rekreasyon alanının proje çalışmalarına 2019'da başlanmıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İzmir BB. Başkanı Soyer'in eşinin paylaşımına tepki
29 Ekim 2020 22:09		 Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı yarın yapılacak
29 Ekim 2020 21:33
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler açıklandı
29 Ekim 2020 21:23		 Muharrem İnce, partisi CHP'ye yüklendi
29 Ekim 2020 21:05
Batı, İslam ezberini yüzyıllardır bozmuyor
29 Ekim 2020 19:36		 Veriler açıklandı... Hasta sayısı yükselmeye devam ediyor
29 Ekim 2020 19:00
Erdoğan: En büyük gücümüz bu tarihi mirasımız
29 Ekim 2020 17:50		 İYİ Partili Ümit Özdağ, Disiplin Kurulu'na sevk edildi
29 Ekim 2020 17:39
Erdoğan-Aliyev telefonda Dağlık Karabağ'ı ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi
29 Ekim 2020 16:13		 MHP'den Davutoğlu'na tepki: Türk milleti ihanete pirim vermeyecektir
29 Ekim 2020 13:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:07 - Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı hizmete açıldı23:01 - NASA'nın uzay aracı topladığı gök taşlarını dünyaya getiriyor22:52 - Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv ekibine mağlup oldu22:25 - İstanbul ve 8 il için kuvvetli yağış uyarısı22:09 - İzmir BB. Başkanı Soyer'in eşinin paylaşımına tepki22:07 - Sibirya'dan İstanbul'a direkt uçuşlar başladı
22:05 - Yapay zeka ile beyin tümörü 5-10 saniyede tespit ediliyor21:33 - Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı yarın yapılacak21:23 - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler açıklandı21:22 - Mevsim geçişinde bu gıdaları sofranızdan eksik etmeyin21:20 - Aşı gönüllüsü profesöre, Çin aşısının ikinci dozu yapıldı21:18 - Milletvekili Cemal Enginyurt: Bana bulaşmaz demeyin
21:05 - Muharrem İnce, partisi CHP'ye yüklendi20:47 - Koronavirüsü yenen Filiz hemşire: Her an herkese bulaşabilir20:46 - 29 dakikada 97 ton ağırlık kaldırdı; 71 yaşında tarih yazdı20:36 - Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoru paylaşımı20:29 - Elinde içki kadehiyle trafiğe çıkan sürücüye ceza yağdı
20:22 - Bir dizi daha 4. bölümde final yapıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Amaçtan uzaklaşıldığı için, MEB tarafından, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yapılan değişiklikleri onaylıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bursa Valisi'nden 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
Merkez Bankasından sürpriz altın satışı
Veriler açıklandı... Hasta sayısı yükselmeye devam ediyor
Koronavirüse karşı dikkat çeken karar: Vaka evlerinin kapılara uyarı yazısı asılmaya başlandı
İkinci elde fiyat oyunu: Tarih paylaşıp çağrıda bulunuyorlar
Kaymakam ve belediye başkanı 29 Ekim'i zeybek oynayarak kutladı
Alt eve su sızdıran ve yaptırmayan komşu, tazminat ödeyecek
380 iş müfettişine 'odaları boşaltın' talimatı
'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasına rekor başvuru
'Araç muayene ücretleri düşürülsün' talebi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ibrahim bin ethem 1
Pal 1
28.10.2020 juventus vs barcelona maçı 1
kupli 1
Bilgisayarım olmayınca ben 5
limonata 1
Yeni alınan Giysiyi giymeden önce yıkamak 3
Limon çiçekleri 1
ekim ayı sözlük puan sıralaması 6
dünyanın bilinen en eski şarkısı 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 64 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur 6 İşçi Alacak
İstanbul Estur 1 İşçi Alacak
Giresun Görbel 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 5 İşçi Alacak
Çorum Osmancık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bursa Gürsu Modern Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam