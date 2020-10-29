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Bakan Yardımcısı Çam'ın tweeti, Fransa'da askıya alındı

Kültür Bakan Yardımcısı Çam'ın Charlie Hebdo ile ilgili küfür içerikli paylaşımına karşı Fransız bakanlıklararası birimi DILCRAH, savcılığa suç duyurusu yaptı. DILCRAH Başkanı, Twitter'a "Türk devletinin yüksek makam sahibinin mide bulandıran mesajı, kullanım şartlarınıza uyuyor mu" diyerek şikayette bulundu. Çam'ın tweeti Fransa'da askıya alındı.
 29 Ekim 2020 23:31
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Bakan Yardımcısı Çam'ın tweeti, Fransa'da askıya alındı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam'ın 27 Ekim'de Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'yu etiketleyerek yaptığı sosyal medya paylaşımına karşı Fransa hükümeti harekete geçti.

Hükümete bağlı Irkçılık, Anti-Semitizm ve LGBT Karşıtı Nefretle Mücadele Bakanlıklararası Heyeti'nin (DILCRAH), Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam'ın Charlie Hebdo için "P..siniz. O...pu çocuklarısınız" dediği tweete karşı yasal işlem başlattığı belirtildi.

2012'de kurulan ve 2014 ile 2016'da yetkilerinin genişletilmesiyle özellikle sosyal medyadaki nefret söylemi içerikleriyle mücadele eden bakanlıklararası birim DILCRAH'a başkanlık eden hükümet yetkilisi Frederic Potier, savcılığa suç duyurusunun yanısıra doğrudan Twitter'a da şikayette bulundu:

"Türk devletinin bu yüksek makam sahibinin mide bulandıran mesajı, kullanım şartlarınıza uyuyor mu? @DILCRAH kendi adına adalete başvuracak. Bu gözdağı teşebbüslerine boyun eğmeyeceğiz. #ToujoursCharlie (Daima Charlie)"

Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre DILCRAH Delegasyon Başkanı Potier, şu açıklamayı da yaptı:

"Charlie Hebdo saldırılarına ilişkin dava sürerken ve Samuel Paty'nin kısa süre önce cinayete kurban gittiği bir dönemde, Charlie Hebdo'nun editoryal ekibine tehditler savurarak yangına körükle gitmek çirkinliktir."

Potier, AFP'ye "Bu durum, sosyal ağların sorumluluğu hakkında soru işaretleri uyandırıyor. Bu hakaretler, kendi kullanım kuralları tacizi ve açıkça yasadışı davranışları yasaklayan Twitter'da yayımlanıyor. Twitter'ı nazikçe ve kuvvetle kendi kurallarına uymaya çağırıyorum" diye konuştu.

Bunun yanısıra doğrudan Twitter'a da şikayette bulunup 'Türk siyasetçinin mide bulandırıcı açıklamalarının' sosyal medya platformunun topluluk kurallarına nasıl olup da aykırı olmadığını soran Potier ayrıca, Türk siyasetçinin ifadeleriyle ilgili DILCRAH adına da bir şikayette bulunacakları uyarısını yaptı ve 'göz korkutma girişimlerine boyun eğmeyeceklerini' belirtti.

Potier'in 28 Ekim'de Twitter'a şikayetinin ardından Çam'ın 27 Ekim'deki paylaşımı dün öğleden sonra Twitter'da 'yerel yasalar gerekçesiyle' askıya alındı.

Türkiye'den görülebilen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı'nın Charlie Hebdo tweetine Fransa'dan erişilemiyor.

Charlie Hebdo'nun 2015'te uğradığı cihatçı katliamıyla ilgili davanın başlaması öncesi yeniden yayımladığı Muhammed peygamber karikatürlerini sınıfta gösteren tarih öğretmeni Samuel Paty'nin 16 Ekim'de kafası kesilmesine Fransa'nın verdiği tepki, Müslüman ülkelerle ilişkilerini girdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, öğretmenin kafasının kesilmesinin ardından "Fransa karikatürlerden vazgeçmeyecek" açıklaması yapmış, bazı yerel yönetimler belediye binalarına karikatürleri yansıtmıştı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macron ile Doğu Akdeniz ve Dağlık Karabağ gerilimlerine İslam karşıtlığı suçlamasını eşliğinde Fransız mallarını boykot talebini eklemesi sonrası, Charlie Hebdo'nun 27 Ekim'de kapağa taşıdığı Erdoğan karikatürü Ankara'nın büyük tepkisini çekmişti.
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