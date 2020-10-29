24 yıl sonra gazi olarak kabul edildi
|29 Ekim 2020 23:53
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1996 yılı, Diyarbakır'ın Kulp İlçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada kafasından, boynundan ve kolundan yaralanarak bir süre Ankara GATA'da tedavi gören Komanda Çavuş Fatih Özer, aradan geçen 24 yılın ardından Gazilik haklarına kavuştu.
Yozgat'ın Yerköy İlçesinde yaşayan Fatih Özer 1996 yılında vatani görevini yapmak üzere askere gitti. Isparta Dağ Komando Er Eğitim Tugayında acemi birliğini tamamlayan Özer, usta birliğini ise gezici Komando olarak KKK Diyarbakır 2.nci Piyade Tabur Komutanlığında yaptı.
Fatih Özer, 1996 yılında vatani görevinin bitmesine 2 ay kala Diyarbakır Kulp kırsalında terör örgütü ile girilen çatışmada yaralanarak Gülhane Tıp Akademisi (GATA) Hastanesinde bir süre tedavi gördü.
Terör saldırısı sonucu yaralanması nedeniyle kendisine vazife malulü aylığı bağlanması için SGK'ya başvuran Özer, başvurudan olumsuz cevap alması üzerine dava açarak yargıya başvurdu. Daha sonra yargı kararıyla da olsa Gazilik haklarına kavuşmanın sevincini yaşayan Özer, devlet yetkililerine teşekkür etti.
"Vatana canımı vermeye hazırım"
Vatanın bölünmez bütünlüğü için her zaman canını feda etmeye hazır olduğunu vurgulayan Özer, "Belki klasik bir söz gibi algılanacak ama bizim için 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.' Sözünü biz Diyarbakır'ın Kulp, Hani, Lice ve diğer bölgelerinde dağlara yazdık. Bu uğurda birliğimizden yakın arkadaşlarımdan şehit düşen, gazi olanlar oldu. Bu vesile ile şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de şifalar diliyorum. Bugün devletimiz ihtiyaç duyduğu anda ben ve oğlum da vatanımız için koşa koşa silahaltına girmeye hazırız. Türk askeri kokusuzdur. Bizde en kutsallarımızın başında Şehitlik mertebesi gelmektedir. O dönemde terör hareketliydi, pek çok çatışmalara girdik kelle aldık ama hiçbir zaman aklımıza ölüm gelmedi. Hani derler ya Askerlik Peygamber Ocağı diye gerçekten de öyle kutsal bir yerdir. Türkiye'nin her ilinden gelen arkadaşlarınız olur, kardeşiniz olur. Vatanın bekçiliğini yaparsınız, göz dikenlerin gözünü oyarsınız. En çok da güzel anılarınız hatıralarınız olur. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Devletimiz büyük bir devlet, ben ve benim durumda olan gazi arkadaşlarımızı da yalnız bırakmadı" diye konuştu.
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