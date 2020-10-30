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Akdeniz'den de müjde bekliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de yeni müjdenin Doğu Akdeniz'de Selçuklu-1 kuyusundan gelebileceğinin sinyalini verdi: Selçuklu-1 kuyusunda potansiyel görüyoruz. Ama sismik çalışması ve arkasından yapacağımız ikinci bir kuyuyla onu test etmemiz lazım
 30 Ekim 2020 06:15
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Akdeniz'den de müjde bekliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen 405 milyar metreküplük doğal gazın ardından yeni müjdenin Doğu Akdeniz'den geleceğini söyledi. Gazetecilerle bir araya gelen Bakan Dönmez, süreçle ilgili olarak şunları anlattı:

Önümüzdeki kış doğal gaz konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Bu kış TürkAkım devreye girdi. Mavi Akım var. Geçtiğimiz yıl TANAP devreye girdi. Yine Bakü-Tiflis-Erzurum hattımız vardı. Azerbaycan'dan gelen gaz aktif. İran tarafı aktif. 2 mobil LNG terminali ekledik. İki de daha önceden kara terminali vardı. Baktığımızda ülkeye teorik giriş kapasitemiz tüketimimizin iki katına ulaştı.

TİCARET MERKEZİ OLABİLİRİZ

Bizim şu anda iki senedir çalışan bir doğal gaz piyasamız var. Yeni kaynaklar da geldiği zaman piyasanın derinliği artacak ve rekabet de artmış olacak. Nitekim Avrupa'da bu şekilde çalışan Hollanda ve Londra merkezli iki büyük borsa var. Biz de aslında Güneydoğu Avrupa'nın bölgesel ticaret merkezi olabiliriz. Günlük ticaret bu sene 2 milyar metreküpü geçecek.

PAZARLIK GÜCÜMÜZ OLDU

BOTAŞ ve özel sektörle birlikte baktığımızda yaklaşık 54 milyar metreküplük bir kontratımız var. Bunların 1-2 yıl içerisinde, 16 milyar metreküplük kısmı sona erecek. 5-6 yıllık geleceğe baktığımızda da bu rakam 30 milyar metreküplere ulaşacak. Tabii bunların hepsini sonlandırmayacağız. Karadeniz'den elde edeceğimiz üretim miktarına bakacağız. Eksik kalan kısmı dış kaynaklardan temin edeceğiz. Yerli kaynak dolayısıyla elimizde bir pazarlık gücü oluştu.

KANUNİ 2021'DE HAZIR

Türkiye'nin üç tane deniz sondaj gemisinden ikisi şu an aktif durumda. Kanuni ise hazırlık döneminde. Haydarpaşa Limanına çekip direği sökeceğiz. Kasım ayı içerisinde onu Filyos'a çekeceğiz. Önümüzdeki yılın ocak ayında aktif olarak çalışmaya başlar. İki sismik gemimiz Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa, Akdeniz'de çalışıyor. Oruç Reis'te Kaş'ın güneyindeki sahada oradaki iş planımızın yarısını tamamladık. Doğu batı yönündeki sismik çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi güney kuzey taramalarına geçiyoruz.

MÜJDE GELECEK

Doğu Akdeniz'de birkaç kuyudan gaz akışı okuduk ama süreklilik arz etmedi. Karadeniz'deki Sakarya gaz sahası gibi değil. Son açtığımız Selçuklu-1 kuyusunda arkadaşlar programı birkaç ay uzattılar bizim beklediğimizden daha uzun sürdü. Bunun da nedeni zaman zaman gelen gaz akışlarıydı. Oraya daha yakın yerde bir ilave sismik çalışması yaptırıyoruz. O açıdan orada bir potansiyel görüyoruz. Ama o sismik çalışması ve arkasından yapacağımız ikinci bir kuyuyla onu test etmemiz lazım. Oradan da o müjdeli haber gelir ama bugün kesin bir şey söylemek için erken.

İlk üretim 2023'te

Karadeniz'de yakında Türkali-1 kuyusunda sondaja başlanacağını belirten Bakan Dönmez, "Kasım ayının başından itibaren. Sonrasında da orada toplamda 30 ila 40 arasında bir sondaj kuyusu açmayı planlıyoruz. Bu da demektir ki aşağı yukarı bir 7-8 yıllık bir iş planından bahsediyoruz. Ama ilk üretimi de 2023'te yapacağız. 2023'e kadar 8-10 kuyuyu tamamlarsak üretime almaya başlarız demektir. Orada da planımız 2028'e kadar oradaki işlerin tamamını bitirmek" dedi.

Hedefimiz 45 ton altın

Bakan Dönmez, altın keşifleri ile ilgili de şu bilgileri verdi: "Geçtiğimiz yıl 38 ton altın üretimi yaptık. Bu sene hedefimiz 45 ton. Ama biz her sene ortalama 130-160 ton arasında altın ithal ediyoruz. Bu anlamda ciddi açığımız var. Yaptığımız son çalışmalarla Türkiye'de ortalama üretilebilir altın rezervinin bin 500 ton civarında olduğunu tespit ettik. Bu artabilir yeni keşiflerle birlikte."

Fazlı Şahan
Yeni Şafak
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