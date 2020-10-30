Yunanistan mültecileri yine 'itti'
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 36 yabancı uyruklu kurtarıldı. İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
|30 Ekim 2020 06:40
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İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 36 yabancı uyruklu kurtarıldı. Altınkum açıklarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ekibi, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının geri ittiği 2 can salına müdahale etti. Can salları içindeki 36 yabancı uyruklu karaya çıkarıldı. İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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