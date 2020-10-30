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Klinik araştırmada lider ülke olacağız

2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde, ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe küresel pazardaki rekabet gücü artırılacak. İlaç ve aşı çalışmaları desteklenecek
 30 Ekim 2020 07:05
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Klinik araştırmada lider ülke olacağız

Türkiye, Covid-19 salgını sürecinde yürütülen aşı ve ilaç çalışmalarıyla sağlık alanında önemli gelişmelere imza attı. Bu alandaki gelecek yıl hedefleri de belli oldu. 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde, ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe küresel pazardaki rekabet gücünün artırılarak değer zincirinde ülkemizi daha üst konuma taşımak hedefleniyor. Program dahilinde, klinik araştırmalarda Türkiye'nin bölgede lider ülke konumuna gelmesi amaçlanıyor.

Yürütülen çalışmalarla, klinik araştırma taraflarının ve kamuoyunun farkındalık düzeyi artırılacak. Bu kapsamda, bilgilendirme afişleri-broşürleri hazırlanarak, aile sağlığı merkezleri ile eczanelerde amaca uygun şekilde kullanılması sağlanacak. Ayrıca, klinik araştırmalar konusunda üç bölgesel veya çevrimiçi bilgilendirme ve farkındalık toplantısı düzenlenecek. Klinik araştırmalarda uluslararası desteklerden alınan payın artırılması için Türkiye'nin, görünürlüğünü çoğaltabileceği ağlara üye olması sağlanacak. İlaç ve tıbbi teknolojiler alanında, AR-GE ve üretim kapasitesini geliştirmek için üzere üniversiteler, araştırma merkezleri, laboratuvarlar, teknoloji firmaları, uygulama merkezleri, hekim ve mühendisler gibi sektörün bütün paydaşlarının yer aldığı entegre bir sağlık ekosistemi olarak "Sağlık Vadisi" hayata geçirilecek.

Neşra Durmaz

Türkiye
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