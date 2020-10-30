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Aşılamaya ocak ayında başlanıyor

Çin'in koronavirüs aşısı Sinovak, ilk olarak sağlık çalışanlarına ve kalabalık ortamlarda çalışanlara yapılacak. Bir sonraki ay beşer milyon doz daha getirtilecek
 30 Ekim 2020 07:20
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Aşılamaya ocak ayında başlanıyor

Dünyada koronavirüse karşı başlatılan aşı çalışmaları bütün hızıyla sürüyor. Rusya'nın Sputnik-V'inin ardından sonuca en yakın bir diğer aşı adayı, Çin'in Sinovak'ı. Birçok ülkede test edilen aşıda şu ana kadar herhangi bir güvenlik problemi çıkmadı. Sinovak'ın Türkiye'deki insan denemelerine ilişkin ilk sonuçlar, kasım ayı sonunda alınacak. Eğer sonuçlar ülkemizde de başarılı olursa aralık ayında 5 milyon doz getirilecek. Ardından ocak ayı itibarıyla aşılama başlayacak. Aşı iki doz halinde vurulacak. Bu sebepten ötürü ilk etapta 2,5 milyon kişiye uygulanacak. Bu kişiler, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenecek. Sonraki aylarda da beşer milyon doz sipariş edilecek. Ve zaman ilerledikçe aşı olan kişi sayısı artacak. Sinovak'ın 65 yaş üstüne ne gibi etki ettiği bilinmediği için bu yaş grubundakiler kapsam dışında tutulacak. Aşı, öncelikli olarak sağlık çalışanlarına yapılacak. Daha sonra kalabalık ortamlarda çalışanlara, ardından da 65 yaş altındaki riskli gruplara uygulanacak.

%98 BAĞIŞIKLIK KAZANDIRDI

Öte yandan, Sinovak, Brezilya'da 9 bin kişi üzerinde denendi ve yüzde 98 oranında bağışıklık sağladı. Bağışıklık süresinin ne kadar süreceği henüz bilinmezken şu ana kadar kimsede bir yan etki oluşmadı. Bu arada, bir aşının geliştirilmesi için 10 yıldan fazla zamana ihtiyaç olduğunu savunan uzmanlar, koronavirüs için sıkılaştırılmış bir takvim işlendiğini ve bu sürenin bir yıla kadar düşürüldüğünü aktardı. Uzmanlar, bu sebeple aşının sonuçlarına ilişkin endişe duyduklarını dile getirdi. Ayrıca bilim adamları, pandeminin bitmesi için dünya nüfusunun yarısının aşılanması ve böylelikle bağışıklık kazanması gerektiğini söyledi. Bunun için de en az 2 yıla ihtiyaç olduğu belirtildi.

Yücel Kayaoğlu

Türkiye
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