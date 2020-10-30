Sahte içkiden 12 ilde 89 ölüm
|30 Ekim 2020 07:50
|+Aa- Yazdır
Sahte içki şebekeleri, ucuz maliyeti nedeniyle etil alkol yerine metil alkol kullanarak üretim yapıyor. Bu da ölüme kadar götüren sağlık sorunlarına yol açıyor.
İzmir'de 2 kişi daha tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. Yurt genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 89'a yükseldi.
Ekipler, 9 ekimden bu yana artan ölüm haberleri üzerine operasyonlarını sürdürüyor.
4 KENTTE SAHTE İÇKİ BASKINI
Son olarak Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde tespit edilen iki adrese baskın yapıldı. Bidon, kazan ve pet şişelerde 3 bin 880 litre sahte içki bulundu.
Adana'da da Mısır Çarşısı'ndaki iki işyerinde arama yapıldı. 450 litre etil alkol ve 4 bin 459 paket kaçak sigaraya el koyuldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ekipler, bir otelin deposuna operasyon düzenledi. Bin 108 litre sahte ve gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ise bir bağ evinin imalathaneye çevrildiği bilgisine ulaşıldı. Adreste yapılan aramada 650 litre sahte içki bulundu.
4 kentteki operasyonlarda toplam 7 kişi gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çocuğa cinsel istismar iddiasına linç girişimi
30 Ekim 2020 09:21
|Zeynep'i ödünç kamyon ezmiş!
30 Ekim 2020 09:18
|Doktor çifte 'güruh' davası
30 Ekim 2020 08:48
|Kahramanmaraş'ta filyasyon ekibindeki doktora saldırı
30 Ekim 2020 08:48
|Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı
29 Ekim 2020 19:50
|Yalova'da filyasyon ekibine sopalı saldırı
29 Ekim 2020 19:30
|Isparta'da midibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı
29 Ekim 2020 19:12
|Bisiklet sürücüsünden geriye çizmeleri kaldı
29 Ekim 2020 18:55
|Kız isteme yolunda feci kaza: 13 yaralı
29 Ekim 2020 17:07
|Hatay Yayladağı'ndaki yangınla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
29 Ekim 2020 16:30