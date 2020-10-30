Sahte içkiden 12 ilde 89 ölüm

Sahte içki şebekeleri, ucuz maliyeti nedeniyle etil alkol yerine metil alkol kullanarak üretim yapıyor. Bu da ölüme kadar götüren sağlık sorunlarına yol açıyor.

İzmir'de 2 kişi daha tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. Yurt genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 89'a yükseldi.

Ekipler, 9 ekimden bu yana artan ölüm haberleri üzerine operasyonlarını sürdürüyor.

4 KENTTE SAHTE İÇKİ BASKINI

Son olarak Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde tespit edilen iki adrese baskın yapıldı. Bidon, kazan ve pet şişelerde 3 bin 880 litre sahte içki bulundu.

Adana'da da Mısır Çarşısı'ndaki iki işyerinde arama yapıldı. 450 litre etil alkol ve 4 bin 459 paket kaçak sigaraya el koyuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ekipler, bir otelin deposuna operasyon düzenledi. Bin 108 litre sahte ve gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ise bir bağ evinin imalathaneye çevrildiği bilgisine ulaşıldı. Adreste yapılan aramada 650 litre sahte içki bulundu.

4 kentteki operasyonlarda toplam 7 kişi gözaltına alındı.