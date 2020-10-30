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Trump arayı kapatıyor

ABD'deki seçimlerin kaderini, her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve "salıncak eyalet" olarak nitelendirilen eyaletler belirleyecek. Bu eyaletlerde yakın zamana kadar Donald Trump ile Joe Biden arasında, Biden lehine olan fark hızla kapanıyor. Trump'ın seçim çalışmalarını yoğunlaştırmasının ardından Florida gibi kritik eyaletlerde fark Trump lehine değişti ya da azalmaya başladı
 30 Ekim 2020 07:30
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Trump arayı kapatıyor

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine 5 gün kala ulusal çaptaki anketlerde, eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, rakibi mevcut Başkan Cumhuriyetçi Donald Trump'ın 7,2 puan önünde görünüyor. Siyasi analiz sitesi "Real Clear Politics"in derlediği güncel anketlere göre, yapılan birçok ulusal anketin ortalaması alındığında Biden'ın, Trump'ın 7,2 puan önünde olduğu görülüyor. Pazartesi günkü anketlerde Biden'ın 7,9 puan önde olduğu dikkate alındığında, Trump'ın rakibi ile arayı kapattığı görülüyor. ABD Başkanı'nın özellikle seçimin kaderini berlileyecek "Salıncak eyalet (swing state)" olarak nitelendirilen bölgelerde rakibiyle arasındaki farkı hızla erittiği belirlendi.

FLORİDA'DA ÖNE GEÇTİ

En kritik eyaletlerin başında gelen 29 delegeli Florida'da, Biden 26 Ekim Pazartesi günü Trump'ın 1,5 puan önündeyken, bugün bakıldığında Trump'ın rakibine karşı 0,4 puan avantaj elde ettiği görülüyor. Florida, ABD Başkanlık seçimlerinde delege sayısı nedeniyle dengeleri değiştirme özelliğine sahip. Pennsylvania'da pazartesi günkü anketlerde, Trump'ın 5,3 puan önünde olan Biden'ın şu anda 3,8 puan üstünlüğü bulunuyor.

FARK AZALIYOR

Ayrıca pazartesi günü Biden'ın 1,2 puan önde olduğu Kuzey Carolina'da fark 0,7'ye gerilerken, Arizona'da Biden 2,4 puan üstünlüğünü korudu. Anketlere göre Biden, Michigan ve Wisconsin'de arayı açmayı sürdürüyor. Biden, pazartesi günü 8,1 puan önde olduğu Michigan'da şu anda 8,7, 5,4 puan önde olduğu Wisconsin'de ise şu anda 7,8 puan önde.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE YÜKLENDİ

Öte yandan Trump, Facebook, Twitter ve Google gibi büyük teknoloji firmalarını, Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın yolsuzluklarını saklamakla suçladı. Trump, Twitter hesabından yayımladığı video mesajda, uzun zamandır Facebook, Twitter ve Google gibi büyük teknoloji firmalarının ne kadar güçlü olduğuna dair duyumlar aldığını söyledi. Trump, bu şirketlerin her zaman kendisinin karşısında olduğunu iddia etti. Trump bir noktada belki de teknoloji şirketlerinin durdurulması gerektiğini savunarak "Bu şirketler, elinizden haklarınızı alıyor" ifadesini kullandı.

Biden oyunu kullandı

ABD'de Başkanlık için yarışan Demokrat aday Joe Biden, Deleware eyaletinde oyunu kullandı. ABD'de Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Joe Biden, rakibi Donald Trump gibi erken oy kullandı. Biden, eşi Jill Biden ile birlikte ikamet adresinin bulunduğu Deleware eyaletinde sandık başına gitti. Mevcut Başkan Trump ise oyunu 24 Ekim'de Florida eyaletine bağlı West Palm Beach şehrinde bulunan bir kütüphanede kullanmıştı.

Köstebek ortaya çıktı

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump aleyhine 2018'de New York Times (NYT) gazetesinde bir makale yazan ve ardından "Uyarı" isimli bir kitap çıkaran Beyaz Saray'daki köstebek, eski İç Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Miles Taylor çıktı. Taylor, yayımladığı "Neden artık anonim değilim?" başlıklı yazıyla, Amerikan kamuoyunda "Anonim" lakabıyla bilinen yazarın kendisi olduğunu duyurdu. Taylor'ın açıklamasına Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, "Bilgi sızdırmayı tercih eden bir yalancı ve korkak" değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyaya yaylım ateşi

ABD'de Cumhuriyetçi senatörler, sosyal medya ve teknoloji platformları Facebook, Twitter ve Google'ı siyasi içerikleri Demokrat Parti lehine sansürlemekle suçlayarak, tepe yönetcileri adeta yaylım ateşine tuttu. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey ve Google'ın CEO'su Sundar Pichai, Senato Ticaret, Bilim ve Ulaşım Komitesi tarafından düzenlenen oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı. Özellikle Google ve Twitter'a tepki gösteren Cumhuriyetçi senatörler, Pichai ve Dorsey'i seçim sürecini Demokrat Parti ve başkan adayı Joe Biden lehine kararlar alarak manipüle etmekle suçladı.
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