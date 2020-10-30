Üç doktor daha korona kurbanı
İstanbul, Sakarya ve Eskişehir'de 3 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
|30 Ekim 2020 08:04
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İstanbul'da görev yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Engin Türkmen (50), Sakarya'da görev yapan İç Hastalıkları uzmanı Dr. Hasan Tepeçınar ve Eskişehir'de diş hekimi Burhan Yürütücü, aynı gün koronavirüs nedeniyle yaşama gözlerini yumdu. Virüsle mücadelede en ön safta savaş veren sağlık camiası bu ölümlerle Kovid-19'a 128 kayıp vermiş oldu. Türk Tabipleri Birliği, sosyal medya hesabı üzerinden Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için baş sağlığı mesajı yayımladı. Öte yandan Uluslararası Hemşireler Konseyi, salgın nedeniyle 44 ülkeden 1500 hemşirenin yaşamını yitirdiğini, dünya genelinde ise virüsten 20 binden fazla sağlık çalışanının yaşamını yitirmiş olabileceğini bildirdi.
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