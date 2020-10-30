Başkent'e Şule Çet Parkı
Başkent'te 2 yıl önce bir plazanın 20'nci katından atılması sonucu öldürülen Şule Çet'in adını taşıyan park, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce yapımı tamamlanarak törenle açıldı
|30 Ekim 2020 08:00
|+Aa- Yazdır
Çankaya Ahlatlıbel'de yapılan parkının açılışında konuşan Şule Çet'in babası İsmail Çet, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti. Baba Çet, kadın cinayetlerinin durmasını istediğini ancak kadınlara şiddet uygulayanlara verilen cezaların az olduğunu söyledi.
Şule Çet'in kardeşi Şenol Çet ise kardeşinin adının verildiği parkın açılışının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mavi Balina-2020 Tatbikatı başlıyor
30 Ekim 2020 08:38
|Koronada aşı listesi çıkarılıyor! Önce genç ve sağlıklılara
30 Ekim 2020 08:31
|Bakanlık rehber hazırladı: Ankara tava yerine köfte
30 Ekim 2020 08:22
|Hakim ve savcıların disiplin kararları kamuya açılacak
30 Ekim 2020 08:01
|5 ilden yeni karantina haberleri geldi
29 Ekim 2020 17:53
|380 iş müfettişine 'odaları boşaltın' talimatı
29 Ekim 2020 17:27
|Bu ilde de kamu kuruluşlarında HES kodu zorunlu oldu
29 Ekim 2020 14:25
|'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasına rekor başvuru
29 Ekim 2020 13:36
|O ilçede eğitime 14 gün ara verildi
29 Ekim 2020 13:11
|Valilik 'havalandırma' talimatı yayımlandı
29 Ekim 2020 11:55