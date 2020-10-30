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KDK'da seçim heyecanı yaşanıyor

Türkiye'de vatandaşların her türlü sorununa çözüm arayan Kamu Denetçiliği Kurumu'nda (KDK) seçim heyecanı yaşanıyor. Görev süreleri dolan başdenetçi ve dört denetçinin yerine TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak seçimlerde aday olabilmek için 131 isim Meclis'e başvurdu.
 30 Ekim 2020 08:13
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KDK'da seçim heyecanı yaşanıyor

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçileri Yahya Akman, Arif Dülger, Cemile Özlem Tunçak ve Hüseyin Yörük'ün dört yıllık görev süreleri kasım ayında doluyor. Denetçi Sadettin Kalkan ise süresi dolana kadar 1 yıl daha görev yapacak.

Bu çerçevede TBMM'de başdenetçilik ve dört denetçilik için seçim yapılacak. Başdenetçilik için Meclis'e dört, denetçilik için 127 başvuru geldi. Başdenetçilik için halen görevi yürüten Şeref Malkoç da başvuruda bulundu.

15 kişi belirlenecek

Ak Partili Belma Satır başkanlığında 3 Kasım'da toplanacak Dilekçe ve İnsan Hakları Karma Komisyonu, aday adaylarını dinleyecek bir alt komisyon oluşturacak. Alt komisyon görüşmelerinin ardından raporunu sunacak. Karma komisyon da başdenetçilik seçimi için üç, denetçilik seçimi için de üç katı olmak üzere 12 aday belirleyecek. TBMM Genel Kurulu da bu isimlerden bir başdenetçi ve dört denetçi seçecek. Seçimin kasım ayı sonunda yapılması bekleniyor.
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