1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fransa'da Ermeni eylemcileri protesto eden Türklere polis müdahalesi

Fransa'nın Dijon kentinde polis, Ermeni göstericileri protesto eden Türklere müdahale etti
 30 Ekim 2020 08:19
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Dijon kentinin merkezinde bir grup Türk, 28 Ekim'de Vienne'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların Türklere saldırıp onları yaralamasını protesto etti. ￼￼

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre bir grup Türk, ellerinde Türk bayraklarıyla kentte yürüdü.

Polis buna son vermek için gruba biber gazıyla müdahale etti. ￼

Lyon kentinde de Türklerin dün Ermeni eylemcileri protesto etmek için düzenlendiği gösteriye polis müdahale etti. Valilikten yapılan açıklamada, eylem yapan 65 Türk'e para cezası verildiğini belirtildi.

Fransa'nın Vienne kentinde, 28 Ekim'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu 5 kişi yaralanmıştı. Bu kişilerden biri hastaneye kaldırılmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sırtlarında Ermenistan bayrağı taşıyan protestocu grubun, ellerindeki sopalarla iki kişiyi aralarına alarak dövmesi yer alıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hande Fırat: Emine Erdoğan imitasyon çanta kullanıyor
30 Ekim 2020 09:24		 Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
30 Ekim 2020 02:29
30 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
30 Ekim 2020 00:00		 Bakan Yardımcısı Çam'ın tweeti, Fransa'da askıya alındı
29 Ekim 2020 23:31
Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı hizmete açıldı
29 Ekim 2020 23:07		 İzmir BB. Başkanı Soyer'in eşinin paylaşımına tepki
29 Ekim 2020 22:09
Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı yarın yapılacak
29 Ekim 2020 21:33		 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler açıklandı
29 Ekim 2020 21:23
Muharrem İnce, partisi CHP'ye yüklendi
29 Ekim 2020 21:05		 Batı, İslam ezberini yüzyıllardır bozmuyor
29 Ekim 2020 19:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:47 - Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi09:39 - Güne başlarken döviz fiyatları09:38 - Samsun'da yabancı uyruklu 16 DEAŞ şüphelisi yakalandı09:36 - İki il için kuvvetli sağanak uyarısı09:35 - Adana'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı09:34 - TCMB sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor
09:31 - Bank Asya kasasında Muhsin Yazıcıoğlu görüntüleri09:30 - KYK borçları yapılandırılıyor09:24 - Hande Fırat: Emine Erdoğan imitasyon çanta kullanıyor09:21 - Çocuğa cinsel istismar iddiasına linç girişimi09:18 - Zeynep'i ödünç kamyon ezmiş!09:02 - Hakimin 'Cumhuriyet' paylaşımı
08:55 - FB TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti08:48 - Kahramanmaraş'ta filyasyon ekibindeki doktora saldırı08:48 - Doktor çifte 'güruh' davası08:38 - Mavi Balina-2020 Tatbikatı başlıyor08:35 - Covid-19 süresince, TYP kapsamında şoför de alınabilecek
08:34 - Kaçak elektriğe uydudan tespit
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Amaçtan uzaklaşıldığı için, MEB tarafından, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yapılan değişiklikleri onaylıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Koronada aşı listesi çıkarılıyor! Önce genç ve sağlıklılara
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
FB TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti
Hastalık iznine çevrilmeyen sağlık raporundan dolayı, memur görevden çekilmiş sayılabilir mi?
Hakimin 'Cumhuriyet' paylaşımı
Hakim ve savcıların disiplin kararları kamuya açılacak
Aşılamaya ocak ayında başlanıyor
Ucuz para pahalı fatura
Hande Fırat: Emine Erdoğan imitasyon çanta kullanıyor
Üç doktor daha korona kurbanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
verimlilik 1
kullanma klavuzu 1
testi pozitif çıkan her 10 kişide 4 ü İstanbul'da olması 3
gram altın 2
creed 1
aşık olmak kilo aldırıyor 1
köynek 1
mevlid i nebi,kanal istanbul,ayasofya-i kebir cami-i şerifi 2
Çakı taşımak 2
cumhuriyet 1
SON İLANLAR
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam