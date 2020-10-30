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Kaçak elektriğe uydudan tespit

Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'a elektrik sağlayan Dicle Elektrik, diğer bölgelere göre yüksek olan kayıp kaçağı drone'larla havadan takip etmeye başladı
 30 Ekim 2020 08:34
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Kaçak elektriğe uydudan tespit

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, drone'ların 100 metre yüksekten kaçak elektrik tespiti yapabildiğini belirterek, özellikle tarımsal sulamada yoğun kaçak elektrik kullanımı tespit ettiklerini ifade etti. Önümüzdeki dönemde tarımda kaçak elektrik tüketimini uyduyla tespit edeceklerini ifade eden Atalay, "Kayıtdışı elektriği daha çok kullananlar gelir düzeyi yüksek olanlar" dedi. Atalay, bölgelerinde tarımsal sulamada kaçak elektrik kullananlara ve elektrik borcunu geciktirenlere 2021'den itibaren elektrik verilmeyeceğini bildirdi.

Nemden anlayacak

Atalay, hizmet bölgelerindeki tarımsal ve kırsal abonelerin elektrik faturasını ödeme alışkanlığının çok zayıf olduğunu belirterek, "Bu bölgelerdeki tarımsal sulama abonelerinin birikmiş borcu Haziran 2020 itibarıyla 3 milyar 680 milyon liraya ulaştı" dedi. Atalay, şöyle devam etti:

"Uzman ekiplerimiz bir süredir drone kullanmaya başladı. Drone'lar ile 5 kilometre çapındaki bir alanda 100 metre yükseklikten tespit yapılabiliyor. Gerek tarımsal sulamada, gerekse diğer alanlarda kayıtdışı kullanımını çok hızlı şekilde tespit edebiliyoruz. Koordinatlar tespit edilip görüntüler çekildiğinde hukuki anlamda delil niteliği de taşıyor. Drone'ların da kullanılacağı teknoloji ağırlıklı projemizin geliştirilme süreci devam ediyor. Tamamlandığında 61 bin kilometrekareyi aşan dağıtım bölgemizdeki ekili ürün cinsi, topraktaki nem ve arazi yapısı gibi özelliklere bakılarak ne kadar elektrik tüketildiği uydu destekli olarak belirlenecek."

En yüksek Güney Doğu, en düşük Trakya


Bölge ve şirket bazında kayıp kaçak oranları şöyle:

AKEDAŞ (Adıyaman, Kahramanmaraş) yüzde 6.46, ARAS (Kars, Ağrı civarı) yüzde 21.64, AYDEM (Aydın, Denizli, Muğla) 5.63, AYEDAŞ (İstanbul'un Anadolu yakası) 5.05, Başkent 5.89, Boğaziçi (İstanbul'un Avrupa Yakası) 7.96, Çamlıbel (Sivas, Tokat, Yozgat) 4.75, Çoruh (Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon) 7,38, Dicle (Diyarbakır, Urfa, Mardin) 51,32, Fırat (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 9.93, Gediz (İzmir, Manisa) 7.55, Kayseri 6.02, Meram-Konya 6.22, Osmangazi (Afyon-Uşak-Bilecik) 6.61, Sakarya 5.96, Toroslar (Gaziantep-Adana-Mersin-Hatay) 11.76, Trakya 4.49, Uludağ (Bursa ve çevresi) 4.82, Van Gölü 47.56, Yeşilırmak (Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop) 7.13, Türkiye ortalaması 11.43.
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