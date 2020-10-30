Covid-19 süresince, TYP kapsamında şoför de alınabilecek

Toplum Yararına Programda (TYP) Sağlık Bakanlığı için düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre TYP kapsamında, Covid-19 salgını süresince Sağlık Bakanlığına şoför alınabilecek.

TYP kapsamında istihdam edilen şoförler yılda en fazla 9 ay çalışabilecek. Bir katılımcı TYP'den en fazla yirmi dört ay yararlanabilmektedir.

TYP kapsamında yayımlanacak şoför ilanlarına başvuru yapabilmek için İŞKUR'a kayıtlı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, açık öğretim hariç öğrenci olmamak gerekmektedir.

TYP kapsamındaki istihdamda, ilanın yayımlandığı yere en yakın bölgede istihdam etmek gerekmektedir.

30 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğini görmek için tıklayınız.