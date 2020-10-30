Mavi Balina-2020 Tatbikatı başlıyor
|30 Ekim 2020 08:38
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Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "Mavi Vatan"da uluslararası tatbikatlarına devam ediyor. Akdeniz'deki en büyük denizaltı harbi tatbikatlarından "Mavi Balina", bu yıl 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurlarının katılımıyla yapılacak tatbikat Doğu Akdeniz'de icra edilecek.
F-16'lar da katılıyor
Tatbikata, Türk Deniz Kuvvetleri'nden denizaltılar, fırkateynler, korvetler, karakol gemisi, lojistik destek gemisi, deniz karakol uçakları ve helikopterler ile Türk Hava Kuvvetleri'nden F-16 uçakları katılacak. NATO SNMG-2'de görevli; Bulgaristan, İspanya, Romanya ve Türk Deniz kuvvetlerinden fırkateynler, akaryakıt gemisi ve helikopterler; milli kontrolde İtalya ve Pakistan fırkateynleri ile ABD ve Pakistan'a ait deniz karakol uçakları yer alacak. Tatbikat kapsamında, denizaltı savunma harbi, denizaltı ve deniz hava harekatına yönelik eğitimler yapılacak. Katılan birlik ve komutanlıkların denizaltı savunma harbine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirileceği tatbikatta, gerçek harekat ve görevlere yönelik hazırlık seviyelerini yükseltmek ve müşterek harekat icra edebilme kabiliyetlerini arttırmak maksadıyla NATO usullerinin denenmesi amaçlanıyor.
Mayın harbine yönelik 30 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan'da gerçekleştirilecek Poseidon-2020 fiili deniz tatbikatına da, Türk Deniz Kuvvetleri, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'de görevli TCG EDREMİT mayın avlama gemisi ve 1 hafif otonom sualtı aracı timi katılacak.
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