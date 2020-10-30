1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mavi Balina-2020 Tatbikatı başlıyor

Denizaltı harbi tatbikatı Mavi Balina-2020; Türkiye'nin ev sahipliğinde 30 Ekim-10 Kasım arasında Doğu
 30 Ekim 2020 08:38
+Aa- Yazdır
Mavi Balina-2020 Tatbikatı başlıyor

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "Mavi Vatan"da uluslararası tatbikatlarına devam ediyor. Akdeniz'deki en büyük denizaltı harbi tatbikatlarından "Mavi Balina", bu yıl 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurlarının katılımıyla yapılacak tatbikat Doğu Akdeniz'de icra edilecek.

F-16'lar da katılıyor

Tatbikata, Türk Deniz Kuvvetleri'nden denizaltılar, fırkateynler, korvetler, karakol gemisi, lojistik destek gemisi, deniz karakol uçakları ve helikopterler ile Türk Hava Kuvvetleri'nden F-16 uçakları katılacak. NATO SNMG-2'de görevli; Bulgaristan, İspanya, Romanya ve Türk Deniz kuvvetlerinden fırkateynler, akaryakıt gemisi ve helikopterler; milli kontrolde İtalya ve Pakistan fırkateynleri ile ABD ve Pakistan'a ait deniz karakol uçakları yer alacak. Tatbikat kapsamında, denizaltı savunma harbi, denizaltı ve deniz hava harekatına yönelik eğitimler yapılacak. Katılan birlik ve komutanlıkların denizaltı savunma harbine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirileceği tatbikatta, gerçek harekat ve görevlere yönelik hazırlık seviyelerini yükseltmek ve müşterek harekat icra edebilme kabiliyetlerini arttırmak maksadıyla NATO usullerinin denenmesi amaçlanıyor.

Mayın harbine yönelik 30 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan'da gerçekleştirilecek Poseidon-2020 fiili deniz tatbikatına da, Türk Deniz Kuvvetleri, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'de görevli TCG EDREMİT mayın avlama gemisi ve 1 hafif otonom sualtı aracı timi katılacak.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronada aşı listesi çıkarılıyor! Önce genç ve sağlıklılara
30 Ekim 2020 08:31		 Bakanlık rehber hazırladı: Ankara tava yerine köfte
30 Ekim 2020 08:22
Hakim ve savcıların disiplin kararları kamuya açılacak
30 Ekim 2020 08:01		 Başkent'e Şule Çet Parkı
30 Ekim 2020 08:00
5 ilden yeni karantina haberleri geldi
29 Ekim 2020 17:53		 380 iş müfettişine 'odaları boşaltın' talimatı
29 Ekim 2020 17:27
Bu ilde de kamu kuruluşlarında HES kodu zorunlu oldu
29 Ekim 2020 14:25		 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasına rekor başvuru
29 Ekim 2020 13:36
O ilçede eğitime 14 gün ara verildi
29 Ekim 2020 13:11		 Valilik 'havalandırma' talimatı yayımlandı
29 Ekim 2020 11:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:47 - Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi09:39 - Güne başlarken döviz fiyatları09:38 - Samsun'da yabancı uyruklu 16 DEAŞ şüphelisi yakalandı09:36 - İki il için kuvvetli sağanak uyarısı09:35 - Adana'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı09:34 - TCMB sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor
09:31 - Bank Asya kasasında Muhsin Yazıcıoğlu görüntüleri09:30 - KYK borçları yapılandırılıyor09:24 - Hande Fırat: Emine Erdoğan imitasyon çanta kullanıyor09:21 - Çocuğa cinsel istismar iddiasına linç girişimi09:18 - Zeynep'i ödünç kamyon ezmiş!09:02 - Hakimin 'Cumhuriyet' paylaşımı
08:55 - FB TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti08:48 - Kahramanmaraş'ta filyasyon ekibindeki doktora saldırı08:48 - Doktor çifte 'güruh' davası08:38 - Mavi Balina-2020 Tatbikatı başlıyor08:35 - Covid-19 süresince, TYP kapsamında şoför de alınabilecek
08:34 - Kaçak elektriğe uydudan tespit
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Amaçtan uzaklaşıldığı için, MEB tarafından, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yapılan değişiklikleri onaylıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Koronada aşı listesi çıkarılıyor! Önce genç ve sağlıklılara
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
FB TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti
Hastalık iznine çevrilmeyen sağlık raporundan dolayı, memur görevden çekilmiş sayılabilir mi?
Hakimin 'Cumhuriyet' paylaşımı
Hakim ve savcıların disiplin kararları kamuya açılacak
Aşılamaya ocak ayında başlanıyor
Ucuz para pahalı fatura
Hande Fırat: Emine Erdoğan imitasyon çanta kullanıyor
Üç doktor daha korona kurbanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dulda 1
idal 3
dolar kuru 1
yakışıklıyken sevgili bulamayan adam 1
tebessüm 1
evlenecek kıza takılacak takı miktarı 4
Bihter 1
ilan servisi 1
Matematik 2
maserasyon 1
SON İLANLAR
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam