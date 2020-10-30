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Kahramanmaraş'ta filyasyon ekibindeki doktora saldırı

Elbistan'da maskesiz kişilere maske takmaları yönünde uyarıda bulunan filyasyon ekibindeki hekim saldırıya uğradı.
 30 Ekim 2020 08:48
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Kahramanmaraş'ta filyasyon ekibindeki doktora saldırı

Elbistan'da Yeşilyurt Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesinde temaslı yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) semptomu olan bir hastandan sürüntü örneği alıp dönmekte olan filyasyon ekibi, binanın önünde maskesiz dolaşan kişilere maske takmaları yönünde uyarıda bulununca darp edildi.

İddiaya göre ekipte görevli ebe Yıldız Pıçak, maske takmayan bir kadına yaşadıkları zorlukları anlatıp maske takması yönünde uyarıda bulundu. Kadının yanındaki kişi sinirlenerek olaydan hiçbir haberi olmayan görevli diş hekimi Koray Dağlı'ya küfür yağdırıp darp etmeye başladı.

Olay çevredeki vatandaşların müdahalesi sonlandırıldı. Elbistan Devlet Hastanesi'nden darp raporu alan Koray Dağlı ilçe emniyet müdürlüğüne giderek saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

Kimliği belirlenen M.C.(29) adlı şahıs kısa süre içerisinde yakalanarak ifadesi alınmak üzere Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Halkın sağlığı için gece gündüz demeden koronavirüsle mücadele etmeye çalıştıklarını ifade eden Dağlı, görevli ebenin maske uyarısı yapmasının ardından saldırıya uğramalarının kendilerinde şok etkisi yaptığını söyledi.

Saldırgan hakkında şikayetçi olacağını belirten hekim Koray Dağlı: "Buradaki bir evde hastamızdan örnek alıp dönmek üzereyken olayla hiç alakası olmayan erkek bir şahıs tarafından hem hakaret içeren hem de darp içeren bir saldırıya uğradık. Bu gece saatlerine kadar toplum sağlığı için çalışan gönüllü insanlar olarak bu tür davranışlara karşıyız. Türkiye genelinde sık sık gündeme gelen sağlıkta şiddet maalesef devam etmektedir. Bununla alakalı olarak yetkilileri ciddi önlemler almaya davet ediyorum. Ben aracın arka tarafında kıyafetimi değiştirirken yanıma geldi, virüsle ilgili bir şey soracağını düşünürken, hiçbir şeye fırsat vermeden küfür edip darp etmeye başladı. Saldırgan hakkında şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Filyasyon ekibinde görevli ebe Yıldız Pıçak'ta bina önündeki bir bayana maske takması yönünde uyarıda bulunmasıyla birlikte, yanındaki erkek şahıs tarafından küfür edilme başlandığını söyledi.

Pıçak: "Çoluğumuzu çocuğumuzu evde bırakıp gecenin bu saatine kadar çalışıyoruz. Bizler bu fedakarlıkla çalışırken onlardan da maske takmalarını istememiz en doğal hakkımızdır. Bayandan maske takmasını istedik, erkek üzerine alındı. Hekim arkadaşın konudan haberi yoktu. Şahıs siz polis misiniz, polisin işine ne karışıyorsunuz diye hekim arkadaşa küfür edip darp etmeye başladı" diye konuştu.

Kaynak: Elbistan Olay Haber
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