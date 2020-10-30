Hakimin 'Cumhuriyet' paylaşımı
|30 Ekim 2020 09:02
|+Aa- Yazdır
İstanbul Adalet Sarayı 23. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Mehmet Akif Dursun (39), sosyal medya hesabından "Arsiyan dağlarında çobanlık yapan Ahmet Dursun'un torunu Mehmet Akif Dursun'un İstanbul Adalet Sarayı'nda hakim olmasını sağlayan rejime Cumhuriyet denir" yorumunu yaptı. Artvin Şavşat'a bağlı Arsiyan Yaylası'nda dünyaya gelen Mehmet Akif Dursun'un, dedesinin kağnıyla çekilmiş fotoğrafıyla paylaştığı bu mesaj binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.
Hakim Dursun bu mesajın ardından da "Modern, demokratik, eşitlikçi Türk Cumhuriyetini kuran başta Ulu Önder ve ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve bugüne kadar yaşatılmasında emeği geçen herkese saygı, minnet ve şükranlarımla" yazılı bir paylaşım yaptı.
FETÖ'YE SERT MESAJ
Dursun 2018 yılında Bafra 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görev yaparken FETÖ operasyonları hakkında, "FETÖ'nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarsa çıksınlar, değil ByLock, ankesör, dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız. Yine Türk yargısı bu temizleme hareketini başarıyla sürdürecek" demişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İki il için kuvvetli sağanak uyarısı
30 Ekim 2020 09:36
|FB TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti
30 Ekim 2020 08:55
|Üç doktor daha korona kurbanı
30 Ekim 2020 08:04
|Aşılamaya ocak ayında başlanıyor
30 Ekim 2020 07:20
|Klinik araştırmada lider ülke olacağız
30 Ekim 2020 07:05
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
30 Ekim 2020 06:30
|24 yıl sonra gazi olarak kabul edildi
29 Ekim 2020 23:53
|İstanbul ve 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
29 Ekim 2020 22:25
|Aşı gönüllüsü profesöre, Çin aşısının ikinci dozu yapıldı
29 Ekim 2020 21:20
|Milletvekili Cemal Enginyurt: Bana bulaşmaz demeyin
29 Ekim 2020 21:18