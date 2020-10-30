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Doktor çifte 'güruh' davası

Mersin Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyasına göre, doktor F.E.Ç. (45), meslektaşları Devrim Tok (50) ile eşi Ekrem Tok'un (50) kendisine hakaret ettiği iddiası ile suç duyurusunda bulundu
 30 Ekim 2020 08:48
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Doktor çifte 'güruh' davası

Hürriyet'in Özel Haberine göre: Mersin Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyasına göre, doktor F.E.Ç. (45), meslektaşları Devrim Tok (50) ile eşi Ekrem Tok'un (50) kendisine hakaret ettiği iddiası ile suç duyurusunda bulundu.
Tok çifti sosyal medyada yaptıkları paylaşımda, F.E.Ç.'ye yönelik "Gözü kararmış bu insan güruhu, işi o kadar ileri götürmüş ki..." ifadelerini kullanmış. Soruşturma başlatan savcılık, Tok çiftinin savunmasını aldı. Çift anılan mesajları kendilerinin paylaştığını kabul etti ancak hakaret etme kastlarının olmadığını söyledi. Tok çifti hakkında, 'hakaret' suçlaması ile dava açıldı. Mahkemece kabul edilen iddianamede çiftin 3 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. Öte yandan, Türk Dil Kurumu'na göre 'güruh' sözcüğü 'değersiz', 'aşağı görülen' anlamlarını taşıyor.

O DAVADA SGK ŞİKAYETÇİ

Üç doktor arasındaki husumetin kaynağında ise Tok çiftine yönelik, Mersin Üniversitesi'nde görev yaptıkları dönemdeki bazı şikayetler yer aldı. BİMER ve CİMER'e şikayetlerde bulunan F.E.Ç., çiftin usulsüz işlemler yaptığını, hastanenin zarara uğratıldığını öne sürdü. Tok çifti hakkında geçen yıl dava açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun şikayetçi olarak yer aldığı davada çift, kurumu zarara uğratmak, asistanların alması gereken ameliyat paralarını da kendilerine almakla suçlanıyor. Dava halen sürüyor.

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