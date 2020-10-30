Hande Fırat: Emine Erdoğan imitasyon çanta kullanıyor
|30 Ekim 2020 09:24
|+Aa- Yazdır
Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bugünkü yazısında Emine Erdoğan'ın çantalarıyla ilgili tartışmalara değindiği yazısında, Erdoğan'ın kullandığı çantaların orijinal olmadığını yazdı.
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Boykot çağrısı yapıyorsanız önce boykotu siz yapacaksınız
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Emine Hanım'ın bir çantası var. Onu da sarayın bahçesinde yaksın" eleştirisini ve Erdoğan'ın "Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma. Yakılacak çantaları arıyorsan sizde çok" yanıtını hatırlatan Fırat, "Kaynaklarımdan bu konuda edindiğim bilgiler, sıfır atık projesine öncülük eden Emine Erdoğan'ın bu hassasiyetini çanta başta olmak üzere aksesuvarlarında da sürdürdüğünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Fırat, "Bana aktarılan bilgiler ise şöyle" diyerek şunları söyledi:
"Orijinal marka çanta kullanmamaya özen gösteriyor. Yani iddia edildiği gibi büyük rakamlara çanta alınmıyor. Daha çok yerli malını tercih ediyor. Orijinalin yerine çakma yani imitasyonlarını alıyor. Tercihi daha çok geri dönüşüme imkan veren maddelerden çanta ve aksesuvarlar."
Çanta tartışması
Ankara-Paris gerilimi devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mallarına boykot çağrısı yapmıştı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu da Emine Erdoğan'ın Hermes marka çantasını hatırlatarak "Emine Hanım çantasını sarayın bahçesinde yaksın" demişti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerine sert tepki göstermiş ve "Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş. Eşimle ilgili değil. Sen ne biçim siyasetçisin ya? Sen zeka yoksunu bir adamsın. CHP'li kardeşlerime söylüyorum. Bu adamı görün. Ülke için bir sıkıntı bu. Benimle ilgili konuş, siyasetçi arkadaşlarımla ilgili konuş" demişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Fransa'da Ermeni eylemcileri protesto eden Türklere polis müdahalesi
30 Ekim 2020 08:19
|Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
30 Ekim 2020 02:29
|30 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
30 Ekim 2020 00:00
|Bakan Yardımcısı Çam'ın tweeti, Fransa'da askıya alındı
29 Ekim 2020 23:31
|Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı hizmete açıldı
29 Ekim 2020 23:07
|İzmir BB. Başkanı Soyer'in eşinin paylaşımına tepki
29 Ekim 2020 22:09
|Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı yarın yapılacak
29 Ekim 2020 21:33
|Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler açıklandı
29 Ekim 2020 21:23
|Muharrem İnce, partisi CHP'ye yüklendi
29 Ekim 2020 21:05
|Batı, İslam ezberini yüzyıllardır bozmuyor
29 Ekim 2020 19:36