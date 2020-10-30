Hande Fırat: Emine Erdoğan imitasyon çanta kullanıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bugünkü yazısında Emine Erdoğan'ın çantalarıyla ilgili tartışmalara değindiği yazısında, Erdoğan'ın kullandığı çantaların orijinal olmadığını yazdı.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Boykot çağrısı yapıyorsanız önce boykotu siz yapacaksınız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Emine Hanım'ın bir çantası var. Onu da sarayın bahçesinde yaksın" eleştirisini ve Erdoğan'ın "Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma. Yakılacak çantaları arıyorsan sizde çok" yanıtını hatırlatan Fırat, "Kaynaklarımdan bu konuda edindiğim bilgiler, sıfır atık projesine öncülük eden Emine Erdoğan'ın bu hassasiyetini çanta başta olmak üzere aksesuvarlarında da sürdürdüğünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.



Fırat, "Bana aktarılan bilgiler ise şöyle" diyerek şunları söyledi:

"Orijinal marka çanta kullanmamaya özen gösteriyor. Yani iddia edildiği gibi büyük rakamlara çanta alınmıyor. Daha çok yerli malını tercih ediyor. Orijinalin yerine çakma yani imitasyonlarını alıyor. Tercihi daha çok geri dönüşüme imkan veren maddelerden çanta ve aksesuvarlar."

Çanta tartışması

Ankara-Paris gerilimi devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mallarına boykot çağrısı yapmıştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu da Emine Erdoğan'ın Hermes marka çantasını hatırlatarak "Emine Hanım çantasını sarayın bahçesinde yaksın" demişti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerine sert tepki göstermiş ve "Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş. Eşimle ilgili değil. Sen ne biçim siyasetçisin ya? Sen zeka yoksunu bir adamsın. CHP'li kardeşlerime söylüyorum. Bu adamı görün. Ülke için bir sıkıntı bu. Benimle ilgili konuş, siyasetçi arkadaşlarımla ilgili konuş" demişti.