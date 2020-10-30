1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İki il için kuvvetli sağanak uyarısı

Antalya'nın Aksu, Serik, Manavgat ve İbradı ilçeleri ile Isparta çevrelerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor
 30 Ekim 2020 09:36
+Aa- Yazdır
İki il için kuvvetli sağanak uyarısı

Antalya'nın Aksu, Serik, Manavgat ve İbradı ilçeleri ile Isparta çevrelerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Batı Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden sonra Antalya'nın Aksu, Serik, Manavgat ve İbradı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), bu ilçelerin iç kesimleri ile Isparta çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ve yetkililerin sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hakimin 'Cumhuriyet' paylaşımı
30 Ekim 2020 09:02		 FB TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti
30 Ekim 2020 08:55
Üç doktor daha korona kurbanı
30 Ekim 2020 08:04		 Aşılamaya ocak ayında başlanıyor
30 Ekim 2020 07:20
Klinik araştırmada lider ülke olacağız
30 Ekim 2020 07:05		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
30 Ekim 2020 06:30
24 yıl sonra gazi olarak kabul edildi
29 Ekim 2020 23:53		 İstanbul ve 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
29 Ekim 2020 22:25
Aşı gönüllüsü profesöre, Çin aşısının ikinci dozu yapıldı
29 Ekim 2020 21:20		 Milletvekili Cemal Enginyurt: Bana bulaşmaz demeyin
29 Ekim 2020 21:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:47 - Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi09:39 - Güne başlarken döviz fiyatları09:38 - Samsun'da yabancı uyruklu 16 DEAŞ şüphelisi yakalandı09:36 - İki il için kuvvetli sağanak uyarısı09:35 - Adana'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı09:34 - TCMB sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor
09:31 - Bank Asya kasasında Muhsin Yazıcıoğlu görüntüleri09:30 - KYK borçları yapılandırılıyor09:24 - Hande Fırat: Emine Erdoğan imitasyon çanta kullanıyor09:21 - Çocuğa cinsel istismar iddiasına linç girişimi09:18 - Zeynep'i ödünç kamyon ezmiş!09:02 - Hakimin 'Cumhuriyet' paylaşımı
08:55 - FB TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti08:48 - Kahramanmaraş'ta filyasyon ekibindeki doktora saldırı08:48 - Doktor çifte 'güruh' davası08:38 - Mavi Balina-2020 Tatbikatı başlıyor08:35 - Covid-19 süresince, TYP kapsamında şoför de alınabilecek
08:34 - Kaçak elektriğe uydudan tespit
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Amaçtan uzaklaşıldığı için, MEB tarafından, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yapılan değişiklikleri onaylıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Koronada aşı listesi çıkarılıyor! Önce genç ve sağlıklılara
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
FB TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti
Hastalık iznine çevrilmeyen sağlık raporundan dolayı, memur görevden çekilmiş sayılabilir mi?
Hakimin 'Cumhuriyet' paylaşımı
Hakim ve savcıların disiplin kararları kamuya açılacak
Aşılamaya ocak ayında başlanıyor
Ucuz para pahalı fatura
Hande Fırat: Emine Erdoğan imitasyon çanta kullanıyor
Üç doktor daha korona kurbanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eski sevgiliyi sosyal medyadan takip etmek 3
sürat kargo 2
allahını seven defansa gelsin 1
çay 3
Dinlenme tesisleri 3
çalışma masamda kendisininmiş gibi oturan vatandaş 1
okapi 2
02.11.2020 antalyaspor vs fenerbahce maçı 1
Game of Thrones 2
flash tv 1
SON İLANLAR
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam