Samsun'da yabancı uyruklu 16 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak ve Suriye uyruklu 16 zanlı yakalandı
|30 Ekim 2020 09:38
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Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak ve Suriye uyruklu 16 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 15 ve Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.
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