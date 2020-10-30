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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 30 Ekim 2020 09:39
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 8,2960 8,2970
Avro 9,6930 9,6940
Sterlin 10,6830 10,7370
ANKARA
ABD Doları 8,2650 8,3150
Avro 9,6530 9,7130
Sterlin 10,6200 10,8200
Anadolu Ajansı
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