Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
|30 Ekim 2020 09:47
|+Aa- Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKKlı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/dU4IICtm9CT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'MİT Tırlarının durdurulması' yargılamasında sanıklara ceza yağdı
30 Ekim 2020 11:52
|Mardin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı
30 Ekim 2020 11:45
|FETÖ sanığı eski astsubay ile eski askeri okul öğrencisine hapis cezası
30 Ekim 2020 11:27
|Van'da güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı teröristten 'HDP' itirafı
30 Ekim 2020 11:21
|FETÖ'nün CTE yapılanmasında 23 zanlı adliyede
30 Ekim 2020 11:07
|Samsun'da yabancı uyruklu 16 DEAŞ şüphelisi yakalandı
30 Ekim 2020 09:38
|Adana'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
30 Ekim 2020 09:35
|Bank Asya kasasında Muhsin Yazıcıoğlu görüntüleri
30 Ekim 2020 09:31
|Yazıcıoğlu suikastında FETÖ'cü Adil Öksüz izi
29 Ekim 2020 18:41
|Muvazzafların da olduğu 7 kişi FETÖ'den gözaltına alındı
29 Ekim 2020 18:05