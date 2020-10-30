LPG'ye 10 kuruş zam pompaya yansımayacak
30/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 10 krş/lt Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır
|30 Ekim 2020 10:05
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EPGİS sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre:
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi
30/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 10 krş/lt Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV DüzenlemesiEPGİS #MaskeniTak 😷 (@trepgis) October 30, 2020
30/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Otogazda 10 krş/lt
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
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