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LPG'ye 10 kuruş zam pompaya yansımayacak

30/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 10 krş/lt Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır
 30 Ekim 2020 10:05
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LPG'ye 10 kuruş zam pompaya yansımayacak

EPGİS sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre:

Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi

30/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 10 krş/lt Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
Memurlar.Net
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