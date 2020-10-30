Borsa güne düşüşle başladı
|30 Ekim 2020 10:11
|+Aa- Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatili sonrası güne yüzde 1,36 azalışla 1.111,70 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 15,29 puan ve yüzde 1,36 değer kaybederek 1.111,70 puana geriledi.
Bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 1,90 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,78 ile elektrik oldu.
BIST 100 endeksi, çarşamba günü öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 2,22 değer kaybederek, günü 1.126,99 puandan tamamlamıştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki hızlı yükseliş ve Avrupa başta olmak üzere yeniden gündeme gelen sıkı tedbirlerin, ekonomik toparlanmanın yavaşlayabileceği endişelerini artırmasıyla küresel piyasalarda negatif bir seyir izleniyor.
Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de kişisel harcamalar ve Avro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade etti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.110 seviyesinin orta vadeli görünüm açısından kritik destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, olası toparlanmalarda 1.140 seviyesinin aşılıp aşılamayacağının izlenmesi gerektiğini söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gram altın 500 lira seviyelerinde
30 Ekim 2020 11:04
|Dolar'ın yükselişi durdurulamıyor: 8,33 TL
30 Ekim 2020 09:39
|Merkez Bankasından sürpriz altın satışı
29 Ekim 2020 15:44
|Altının onsu 1.880 dolar seviyelerinde
29 Ekim 2020 12:44
|Piyasalarda Dolar/TL 8,30 seviyesinden işlem görüyor
29 Ekim 2020 11:15
|Dolar bugün de yükselişini sürdürdü
28 Ekim 2020 17:08
|Gram altın 500 TL'nin altına geriledi
28 Ekim 2020 16:18
|Savcı Sayan: İlçemizde büyük bir altın rezervi bulundu
28 Ekim 2020 16:11
|Borsa günü düşüşle tamamladı
28 Ekim 2020 12:47
|Borsa günü yükselişle tamamladı
27 Ekim 2020 18:20