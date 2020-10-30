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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatili sonrası güne yüzde 1,36 azalışla 1.111,70 puandan başladı.
 30 Ekim 2020 10:11
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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatili sonrası güne yüzde 1,36 azalışla 1.111,70 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 15,29 puan ve yüzde 1,36 değer kaybederek 1.111,70 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 1,90 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,78 ile elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, çarşamba günü öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 2,22 değer kaybederek, günü 1.126,99 puandan tamamlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki hızlı yükseliş ve Avrupa başta olmak üzere yeniden gündeme gelen sıkı tedbirlerin, ekonomik toparlanmanın yavaşlayabileceği endişelerini artırmasıyla küresel piyasalarda negatif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de kişisel harcamalar ve Avro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.110 seviyesinin orta vadeli görünüm açısından kritik destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, olası toparlanmalarda 1.140 seviyesinin aşılıp aşılamayacağının izlenmesi gerektiğini söyledi.
Anadolu Ajansı
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