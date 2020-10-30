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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi eylülde arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,04, yıllık bazda yüzde 18,44 artış gösterdi.
 30 Ekim 2020 10:22
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi eylülde arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,04, yıllık bazda yüzde 18,44 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ülke ekonomisinde üretimi yapılan hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak görülen değişimleri ölçmek için hazırlanan "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"nin eylül ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,04, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,87, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,44 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,60 artış kaydetti.

Endeks, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 23,96, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 19,27, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,66, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,63, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 12,34, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 20,10 arttı.

Bir önceki aya göre endeks, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,96, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,07, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,16, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,65 artarken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,44, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 2,02 azaldı.

Yıllık bazda incelendiğinde H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 0,98 azalış oldu. Buna karşılık depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 36,68, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 35,85, posta ve kurye hizmetleri yüzde 30,70 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetlerinde yüzde 7,73, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,14, hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde yüzde 3,48 azalış gerçekleşti. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 47,46, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 10,76, bilgi hizmetleri yüzde 8,27 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Anadolu Ajansı
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