1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ayakta 22 yolcu alan şoför: Bir seferlik idare etsen ne olur?

Esenyurt'ta ayakta 22 yolcu aldığı gerekçesiyle polis tarafından durdurulan minibüs sürücüsü "15 dakika önce ceza yedim. Bir seferlik idare etsen ne olur?" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı
 30 Ekim 2020 10:27
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul Esenyurt'ta farklı noktalarda ayakta yolcu aldıkları gerekçesi ile 2 minibüs şoförüne toplam 9 bin 906 lira para cezası kesildi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alımı yasaklandı. Gelen yasakların ardından sivil trafik ekipleri, şehrin çeşitli noktalarında minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bizimkent Köprüsü'nün Esenyurt tarafında yapılan denetimlerde, bir minibüs, ayakta yolcu taşıdığı gerekçesi ile durduruldu. Minibüsün içinden toplam 22 tane ayakta yolcu çıkarken şoför, kendisini durduran polislere, "15 dakika önce ceza yedim. 4-5 tane cezam var. Bir seferlik idare etsen ne olur?" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Polis ekipleri ayakta yolcu aldığı gerekçesi ile minibüs şoförüne Hıfzıssıhha Kanuna Muhalefet suçundan 3 bin 150, Kural Dışı Yolcu Taşımak suçundan ise bin 803 lira para cezası kesti.

Ayakta yolculuk yaptığı için minibüsten indirilen bir vatandaş ise "2 saattir bekliyorum. Ne ile gideceğiz? Paralarımızı da verdik" dedi.

Esenyurt içinde sefer yapan başka bir minibüsün fazla yolcu aldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, çalışmalara başladı. Minibüsü yol üzerinde bulan ekipler araç durdurarak, ayaktaki yolcuların aşağı inmesini istedi. Minibüste toplam 21 kişinin ayakta yolculuk yaptığının tespit edilmesi üzerine şoföre, Hıfzıssıhha Kanuna Muhalefet suçundan 3 bin 150, Kural Dışı Yolcu Taşımak suçundan ise bin 803 lira para cezası kesildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
RTÜK: İletişim fakültelerimizle ortak projeler hayata geçirmeyi hedefliyoruz
30 Ekim 2020 11:40		 Varank: Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı
30 Ekim 2020 11:19
Konya'da drift yapan sürücüye 8 bin 200 lira ceza kesildi
30 Ekim 2020 11:11		 Mavi Balina-2020 Tatbikatı başlıyor
30 Ekim 2020 08:38
Koronada aşı listesi çıkarılıyor! Önce genç ve sağlıklılara
30 Ekim 2020 08:31		 Bakanlık rehber hazırladı: Ankara tava yerine köfte
30 Ekim 2020 08:22
Hakim ve savcıların disiplin kararları kamuya açılacak
30 Ekim 2020 08:01		 Başkent'e Şule Çet Parkı
30 Ekim 2020 08:00
5 ilden yeni karantina haberleri geldi
29 Ekim 2020 17:53		 380 iş müfettişine 'odaları boşaltın' talimatı
29 Ekim 2020 17:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:45 - Mardin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı11:40 - RTÜK: İletişim fakültelerimizle ortak projeler hayata geçirmeyi hedefliyoruz11:33 - Eğitimde 'ekransız' alternatifler çoğalıyor11:27 - FETÖ sanığı eski astsubay ile eski askeri okul öğrencisine hapis cezası11:24 - 'Korona 2022'den itibaren mevsimsel bir özellik kazanacak'11:21 - Van'da güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı teröristten 'HDP' itirafı
11:20 - Dikkat son gün11:19 - Varank: Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı11:11 - Konya'da drift yapan sürücüye 8 bin 200 lira ceza kesildi11:07 - FETÖ'nün CTE yapılanmasında 23 zanlı adliyede11:06 - 'Nefes alamıyorsunuz ve ciğeriniz patlayacak gibi oluyor'11:04 - Gram altın 500 lira seviyelerinde
11:03 - İstanbullular en çok ulaşımdan şikayet etti11:02 - Bakan Kasapoğlu'ndan Dilay Kemer için başsağlığı mesajı10:59 - Bilim Kurulu üyesi: Gözlük ve maske takarak hastalanmıyorum!10:58 - Sözcü Kalın'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı10:50 - Azerbaycan, 2 Smerç füze sistemini vurdu
10:40 - Sıfır araç aldı, başına gelmeyen kalmadı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Amaçtan uzaklaşıldığı için, MEB tarafından, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yapılan değişiklikleri onaylıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
FB TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti
Koronada aşı listesi çıkarılıyor! Önce genç ve sağlıklılara
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Hande Fırat: Emine Erdoğan imitasyon çanta kullanıyor
Hastalık iznine çevrilmeyen sağlık raporundan dolayı, memur görevden çekilmiş sayılabilir mi?
Hakimin 'Cumhuriyet' paylaşımı
Hakim ve savcıların disiplin kararları kamuya açılacak
KYK borçları yapılandırılıyor
Aşılamaya ocak ayında başlanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kupli 1
herkes oradaydı 1
çocuk yapma yasağı koyan işveren 2
Muhsin Yazıcıoğlu 2
zerdeçal 1
Bay J 1
her yeri dolaşan seçim otobüsleri 1
vaka evlerinin kapılarına uyarı yazısı asılması 4
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1
francala 1
SON İLANLAR
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam