Azerbaycan, 2 Smerç füze sistemini vurdu
|30 Ekim 2020 10:50
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Son dakika haberine göre Azerbaycan'ın, Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesinde başlattığı harekat aralıksız devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.
ERMENİ GÜÇLERE AĞIR ZAİYAT VERDİRİLDİ
AA'da yer alan habere göre göre Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerinin önlendiği, dün gün boyu ve bugün gece saatlerinde cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 Su-25 uçağı, 3 T-72 tankı, 1 zırhlı piyade aracı, 2 "Smerç" ve 1 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 2 Gvozdika kundağı motorlu obüs, 1 OSA uçaksavar, 1 P-18 radar aracı ve 4 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
BERDE'DE SMERÇ FÜZELERİ 25 CAN ALMIŞTI
Azerbaycan ordusu, ülkenin Berde kentindeki sivilleri hedef alan Ermenistan'a ait 2 Smerç füze sistemini de imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde, Smerç füze sisteminin nokta atışıyla imha edildiği görülüyor. Bakanlık, füze sisteminin imha edildiği zamanın da dün yerel saatle 15.18 olduğu bilgisini aktardı. Ermenistan ordusunun cepheden 60 kilometre mesafedeki Berde kentine misket bombalı Smerç füzeleriyle 27-28 Ekim'de düzenlediği saldırılarda 25 sivil yaşamını yitirmiş, 70'ten fazla kişi yaralanmıştı.
Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.
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