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Azerbaycan, 2 Smerç füze sistemini vurdu

Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi. Dün gece Azerbaycan ordusunun, Ermeni güçlerce Berde'de 25 sivilin ölümüne yol açan 2 "Smerç" füze sistemini daha imha ettiği bildirildi
 30 Ekim 2020 10:50
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Son dakika haberine göre Azerbaycan'ın, Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesinde başlattığı harekat aralıksız devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

ERMENİ GÜÇLERE AĞIR ZAİYAT VERDİRİLDİ

AA'da yer alan habere göre göre Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerinin önlendiği, dün gün boyu ve bugün gece saatlerinde cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 Su-25 uçağı, 3 T-72 tankı, 1 zırhlı piyade aracı, 2 "Smerç" ve 1 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 2 Gvozdika kundağı motorlu obüs, 1 OSA uçaksavar, 1 P-18 radar aracı ve 4 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

BERDE'DE SMERÇ FÜZELERİ 25 CAN ALMIŞTI

Azerbaycan ordusu, ülkenin Berde kentindeki sivilleri hedef alan Ermenistan'a ait 2 Smerç füze sistemini de imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde, Smerç füze sisteminin nokta atışıyla imha edildiği görülüyor. Bakanlık, füze sisteminin imha edildiği zamanın da dün yerel saatle 15.18 olduğu bilgisini aktardı. Ermenistan ordusunun cepheden 60 kilometre mesafedeki Berde kentine misket bombalı Smerç füzeleriyle 27-28 Ekim'de düzenlediği saldırılarda 25 sivil yaşamını yitirmiş, 70'ten fazla kişi yaralanmıştı.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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