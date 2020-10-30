Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 45 milyon 348 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 45 milyon 348 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 186 bin 396 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 45 milyon 348 bin 176'ya çıkarken virüs saptanan 32 milyon 996 bin 335 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 11 milyon 165 bin 445 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 9 milyon 212 bin 767 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 234 bin 177 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (8 milyon 88 bin 851), Brezilya (5 milyon 496 bin 402), Rusya (1 milyon 581 bin 693), Fransa (1 milyon 282 bin 769), İspanya (1 milyon 238 bin 922), Arjantin (1 milyon 143 bin 800), Kolombiya (1 milyon 53 bin 122), İngiltere (965 bin 340), Meksika (912 bin 811), Peru (897 bin 594), Güney Afrika (721 bin 770), İtalya (616 bin 595), İran (596 bin 941), Şili (507 bin 50)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (159 bin 33), Hindistan (121 bin 131), Meksika (90 bin 773), İngiltere (45 bin 955), İtalya (38 bin 122), Fransa (36 bin 20), İspanya (35 bin 639), Peru (34 bin 362), İran (34 bin 113), Kolombiya (30 bin 926), Arjantin (30 bin 442), Rusya (27 bin 301), Güney Afrika (19 bin 164), Şili (14 bin 118), Endonezya (13 bin 701), Ekvador (12 bin 622), Belçika (11 bin 308), Irak (10 bin 815), Almanya (10 bin 435), Türkiye (10 bin 99) ve Kanada (10 bin 74)."