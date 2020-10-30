Sözcü Kalın'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.
|30 Ekim 2020 10:58
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kalın, "Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmazın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allahtan rahmet, değerli ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum.Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 30, 2020
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