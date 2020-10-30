Bakan Kasapoğlu'ndan Dilay Kemer için başsağlığı mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden FB TV sunucusu Dilay Kemer için başsağlığı mesajı yayımladı.
|30 Ekim 2020 11:02
|+Aa- Yazdır
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden FB TV sunucusu Dilay Kemer için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında, Dilay Kemer'in uzun süredir kanser tedavisi gördüğünü hatırlatarak, "Dilay Kemer'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Dilay Kemer'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.FB TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti
Ekrandaki güler yüzü ve ortaya koyduğu büyük mücadeleyle hatırlayacağımız #DilayKemer'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/kA3u6GOwS3Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) October 30, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sözcü Kalın'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
30 Ekim 2020 10:58
|Hande Fırat: Emine Erdoğan imitasyon çanta kullanıyor
30 Ekim 2020 09:24
|Fransa'da Ermeni eylemcileri protesto eden Türklere polis müdahalesi
30 Ekim 2020 08:19
|Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
30 Ekim 2020 02:29
|30 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
30 Ekim 2020 00:00
|Bakan Yardımcısı Çam'ın tweeti, Fransa'da askıya alındı
29 Ekim 2020 23:31
|Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı hizmete açıldı
29 Ekim 2020 23:07
|İzmir BB. Başkanı Soyer'in eşinin paylaşımına tepki
29 Ekim 2020 22:09
|Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı yarın yapılacak
29 Ekim 2020 21:33
|Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler açıklandı
29 Ekim 2020 21:23