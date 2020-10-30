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Gram altın 500 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 822 lira, Cumhuriyet altını 3.358 liradan satılıyor
 30 Ekim 2020 11:04
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Gram altın 500 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 500,2 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 497,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 500,2 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 822 lira, Cumhuriyet altını da 3.358 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.872 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının altının ons fiyatını desteklediğini ancak dolar endeksinin yükseliş eğilimini üst üste beşinci güne taşımasıyla yükselişin görece törpülendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de ise kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Anadolu Ajansı
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