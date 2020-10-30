1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Nefes alamıyorsunuz ve ciğeriniz patlayacak gibi oluyor'

Sivas Belediyesinde halkla ilişkiler uzmanı olarak görev yapan Ali İzgi, eşi ve çocuğuyla Kovid-19'u yenmenin mutluluğunu yaşıyor
 30 Ekim 2020 11:06
+Aa- Yazdır
'Nefes alamıyorsunuz ve ciğeriniz patlayacak gibi oluyor'

- Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kalan ve hastalığı yenen 50 yaşındaki halkla ilişkiler uzmanı ve televizyon programcısı Ali İzgi, maske, mesafe ve hijyen kuralına muhakkak uyulmasını istedi.

İzgi, AA muhabirine, Kovid-19'un dünyanın başına bela olduğunu söyledi. Kalp kapağının değiştiğini ve kronik kalp hastası olduğunu anlatan İzgi, Kovid-19'un kronik hastaları daha çok etkilediğine değindi.

Tedbirlere ailecek riayet etmelerine rağmen Kovid-19'a yakalandıklarını dile getiren İzgi, "Bir anlık gaflet sonucu eşim hastalığı kapmış. Eşimden de ben kaptım ve daha sonra küçük kızımız vardı o da oldu, ailecek koronavirüs olduk." dedi.

Yüksek ateş belirtileri göstermeye başlamalarının ardından eşiyle verdikleri ilk testlerinin negatif çıktığını ve bunun rahatlığını yaşadıklarını aktaran İzgi, "Yalnız ikimiz de bir hafta boyunca evde ateşler içerisinde yattık ve ben her gün acile gittim." diye konuştu.

- "12 günde 12 kilo verdim"

İzgi, altı gün sonra yeniden test verdiklerini ve ailecek test sonuçlarının pozitif çıktığını aktararak şunları kaydetti:

"10 Eylül'de hastaneye gittiğimde tomografi çekildi, kan tahlillerim alındı ve ciğere büyük oranda indiği belirtilerek hastaneye yatırıldım. Hastane sürecini yaşayan bilir, onu anlatmak, kelimelere sığdırmak mümkün değil. Ciğerdeki yayılımı daha da artmıştı ve nefes almakta hakikaten çok zorlandım. Hastanede 12 gün kaldım ve 12 kilo verdim. Orada öyle bir şey yaşıyorsunuz ki tek başınızasınız, amansız bir hastalıkla mücadele ediyorsunuz, nefes alamıyorsunuz ve ciğeriniz patlayacak gibi oluyor. Ruhunuz bedeninizden nefret ediyor ve ruhunuz bir kenara çekiliyor, bedeninizin o çırpınışlarını izliyor. Yani o süreci ancak yaşayanlar bilir. Bunu anlatmakta hakikaten zorlanıyorum ve Allah bu hastalığı düşmanımın başına vermesin."

- "Kumlar altında pipetle nefes almak gibi"

Hastalığın artçılarını yaşadığını belirten İzgi, herkesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet etti.

İzgi, birçok kişinin maske takmadığına dikkati çekerek, "Onlara şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Kumsala gidin, birinden rica edin ve üzerinizi tamamen kumla kapatsın. Ağzınıza bir pipet alın ve 2-3 dakika yüzünüzde kapalıyken o pipetle nefes alın. Eğer bu şekilde nefes almak maske takmaktan daha kolaysa maske de takmayın, hiçbir şey de yapmayın. Ama değilse benim durumuma düşmemek için lütfen kurallara uyun." ifadesini kullandı.

Hastalığın ciğere indiği zaman insanları çok hırpaladığını belirten İzgi, kurallara riayet etmenin herkesin asli görevi olduğunu vurguladı.

- "Ben gencim, sağlıklıyım diye kimse güvenmesin"

Bazı insanların hastalığı hafif ya da semptomsuz atlattığını dile getiren İzgi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yüzde 15'lik kısım içerisinde yaşlıymış, kronik hastaymış falan gibi bir şey söz konusu değil. Yaşınız ne olursa olsun, hastalığınızın olup olmadığının hiçbir önemi yok, her yaştan, her gruptan insanın aldığı virüs oranına göre, geç kalıp kalmadığına göre olağanüstü etkiliyor. Pipetten nefes almak gibi bir şey ve o süreci Allah kimsenin başına vermesin. Ben gencim, ben sağlıklıyım diye kimse güvenmesin, tedbirlere harfiyen riayet etsin."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Korona 2022'den itibaren mevsimsel bir özellik kazanacak'
30 Ekim 2020 11:24		 İstanbullular en çok ulaşımdan şikayet etti
30 Ekim 2020 11:03
Bilim Kurulu üyesi: Gözlük ve maske takarak hastalanmıyorum!
30 Ekim 2020 10:59		 'Kulak arkasına sürtünen maske ipi dermatit geliştirebilir' uyarısı
30 Ekim 2020 10:10
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
30 Ekim 2020 10:00		 İki il için kuvvetli sağanak uyarısı
30 Ekim 2020 09:36
Hakimin 'Cumhuriyet' paylaşımı
30 Ekim 2020 09:02		 FB TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti
30 Ekim 2020 08:55
Üç doktor daha korona kurbanı
30 Ekim 2020 08:04		 Aşılamaya ocak ayında başlanıyor
30 Ekim 2020 07:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:52 - 'MİT Tırlarının durdurulması' yargılamasında sanıklara ceza yağdı11:45 - Mardin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı11:40 - RTÜK: İletişim fakültelerimizle ortak projeler hayata geçirmeyi hedefliyoruz11:33 - Eğitimde 'ekransız' alternatifler çoğalıyor11:27 - FETÖ sanığı eski astsubay ile eski askeri okul öğrencisine hapis cezası11:24 - 'Korona 2022'den itibaren mevsimsel bir özellik kazanacak'
11:21 - Van'da güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı teröristten 'HDP' itirafı11:20 - Dikkat son gün11:19 - Varank: Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı11:11 - Konya'da drift yapan sürücüye 8 bin 200 lira ceza kesildi11:07 - FETÖ'nün CTE yapılanmasında 23 zanlı adliyede11:06 - 'Nefes alamıyorsunuz ve ciğeriniz patlayacak gibi oluyor'
11:04 - Gram altın 500 lira seviyelerinde11:03 - İstanbullular en çok ulaşımdan şikayet etti11:02 - Bakan Kasapoğlu'ndan Dilay Kemer için başsağlığı mesajı10:59 - Bilim Kurulu üyesi: Gözlük ve maske takarak hastalanmıyorum!10:58 - Sözcü Kalın'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
10:50 - Azerbaycan, 2 Smerç füze sistemini vurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Amaçtan uzaklaşıldığı için, MEB tarafından, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yapılan değişiklikleri onaylıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
FB TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti
Koronada aşı listesi çıkarılıyor! Önce genç ve sağlıklılara
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Hande Fırat: Emine Erdoğan imitasyon çanta kullanıyor
Hastalık iznine çevrilmeyen sağlık raporundan dolayı, memur görevden çekilmiş sayılabilir mi?
Hakimin 'Cumhuriyet' paylaşımı
Hakim ve savcıların disiplin kararları kamuya açılacak
KYK borçları yapılandırılıyor
Aşılamaya ocak ayında başlanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
29 ekim'de uzaktan eğitim derslerinin yapılması 1
lucifer 2
lenger 1
zaboomafoo 1
fistül 1
Sevmek 1
matematik dersi almak 1
allahını seven defansa gelsin 1
mevlid i nebi,kanal istanbul,ayasofya-i kebir cami-i şerifi 2
lafz 1
SON İLANLAR
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam