Konya'da drift yapan sürücüye 8 bin 200 lira ceza kesildi
Konya'nın Kulu ilçesinde drift yapan sürücüye 8 bin 200 lira para cezası uygulandı.
|30 Ekim 2020 11:11
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Camikebir Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, MOBESE kameralarından otomobiliyle drift yaptığı tespit edilen İ.K, trafik ekiplerince durduruldu.
Sürücüye drift yapmaktan ve abartı egzoz kullanmaktan 8 bin 200 lira para cezası kesildi.
Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan İ.K. hakkında, "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokmak" suçundan da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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