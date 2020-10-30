1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Varank: Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı. Acil durumlara müdahale kapasitesiyle gücünü gösterdi. Zor zamanlarda nasıl inovatif çözümler üretebileceğini kanıtladı." dedi
 30 Ekim 2020 11:19
+Aa- Yazdır
Varank: Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Nestle, Bursa'da ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atıyor. Bu tesis, Nestle'nin 2011 yılından bu yana ülkemize yaptığı en büyük yatırım olacak. 250 milyon liralık yeni yatırımla kurulacak bu fabrika, doğrudan ve dolaylı 400 kişiye istihdam sağlayacak." dedi.

Varank, "Yatırım için 9 ayda 142 milyar liranın üzerinde teşvik belgesi verdik. Bu yatırımlar tamamlandığında 220 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları doğacak." diye konuştu.

Bakan Varank, "Üretime geçildiğinde, medikal beslenme ürünleri ithalatımızın yüzde 63'ü artık Türkiye'den karşılanabilir hale gelecek. Yani aslında bu yatırımla, medikal beslenme alanında büyük bir yerlileşme hamlesi uygulamaya geçmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki aylarda küresel değer zincirlerinden daha fazla pay almak ve dış yatırımları daha güçlü bir şekilde ülkemize çekmek için önemli atılımlarımız olacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisiyle ülkemizin Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisini hazırlıyoruz."

Bakan Varank, "Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı. Acil durumlara müdahale kapasitesiyle gücünü gösterdi. Zor zamanlarda nasıl inovatif çözümler üretebileceğini kanıtladı." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Önümüzdeki aylarda küresel değer zincirlerinden daha fazla pay almak ve dış yatırımları daha güçlü bir şekilde ülkemize çekmek için önemli atılımlarımız olacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisiyle ülkemizin Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisini hazırlıyoruz." diye konuştu.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
RTÜK: İletişim fakültelerimizle ortak projeler hayata geçirmeyi hedefliyoruz
30 Ekim 2020 11:40		 Konya'da drift yapan sürücüye 8 bin 200 lira ceza kesildi
30 Ekim 2020 11:11
Ayakta 22 yolcu alan şoför: Bir seferlik idare etsen ne olur?
30 Ekim 2020 10:27		 Mavi Balina-2020 Tatbikatı başlıyor
30 Ekim 2020 08:38
Koronada aşı listesi çıkarılıyor! Önce genç ve sağlıklılara
30 Ekim 2020 08:31		 Bakanlık rehber hazırladı: Ankara tava yerine köfte
30 Ekim 2020 08:22
Hakim ve savcıların disiplin kararları kamuya açılacak
30 Ekim 2020 08:01		 Başkent'e Şule Çet Parkı
30 Ekim 2020 08:00
5 ilden yeni karantina haberleri geldi
29 Ekim 2020 17:53		 380 iş müfettişine 'odaları boşaltın' talimatı
29 Ekim 2020 17:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:52 - 'MİT Tırlarının durdurulması' yargılamasında sanıklara ceza yağdı11:45 - Mardin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı11:40 - RTÜK: İletişim fakültelerimizle ortak projeler hayata geçirmeyi hedefliyoruz11:33 - Eğitimde 'ekransız' alternatifler çoğalıyor11:27 - FETÖ sanığı eski astsubay ile eski askeri okul öğrencisine hapis cezası11:24 - 'Korona 2022'den itibaren mevsimsel bir özellik kazanacak'
11:21 - Van'da güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı teröristten 'HDP' itirafı11:20 - Dikkat son gün11:19 - Varank: Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı11:11 - Konya'da drift yapan sürücüye 8 bin 200 lira ceza kesildi11:07 - FETÖ'nün CTE yapılanmasında 23 zanlı adliyede11:06 - 'Nefes alamıyorsunuz ve ciğeriniz patlayacak gibi oluyor'
11:04 - Gram altın 500 lira seviyelerinde11:03 - İstanbullular en çok ulaşımdan şikayet etti11:02 - Bakan Kasapoğlu'ndan Dilay Kemer için başsağlığı mesajı10:59 - Bilim Kurulu üyesi: Gözlük ve maske takarak hastalanmıyorum!10:58 - Sözcü Kalın'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
10:50 - Azerbaycan, 2 Smerç füze sistemini vurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Amaçtan uzaklaşıldığı için, MEB tarafından, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yapılan değişiklikleri onaylıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
FB TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti
Koronada aşı listesi çıkarılıyor! Önce genç ve sağlıklılara
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Hande Fırat: Emine Erdoğan imitasyon çanta kullanıyor
Hastalık iznine çevrilmeyen sağlık raporundan dolayı, memur görevden çekilmiş sayılabilir mi?
Hakimin 'Cumhuriyet' paylaşımı
Hakim ve savcıların disiplin kararları kamuya açılacak
KYK borçları yapılandırılıyor
Aşılamaya ocak ayında başlanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Betik 1
carrefour'a boykot çağrısı 3
ilan servisi 1
yüzlük 1
halı sahadaki boş muhabbet 1
omuz atmak 1
kullanma klavuzu 1
banal 1
öğretmen 1
baobab 1
SON İLANLAR
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam