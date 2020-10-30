Dikkat son gün
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Dikkat son gün
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Amaçtan uzaklaşıldığı için, MEB tarafından, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yapılan değişiklikleri onaylıyor musunuz?
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